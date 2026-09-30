Quem passar pelo Engenho Central nesta quarta (30) e quinta-feira (1/10) poderá conhecer 40 projetos desenvolvidos por estudantes da Rede Municipal de Ensino de Piracicaba. Os trabalhos fazem parte da 3ª Eureka! Feira de Matemática, Ciência e Tecnologia e estarão abertos à visitação gratuita nos barracões 9 e 10, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

A programação reúne produções feitas por alunos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental e também da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Além de conhecer os trabalhos, o público poderá participar da votação que vai definir parte dos projetos premiados nesta edição.

Entre os trabalhos que serão apresentados estão projetos com temas como fauna, astronomia, literatura, tecnologia e gasto de energia. Alguns dos títulos são “Detetives da fauna: quem mora no nosso parque?”, “Eu faço, eu vejo, eu descubro: construindo nosso telescópio” e “Cientistas do movimento: como podemos comparar o gasto de energia de diferentes atividades?”.