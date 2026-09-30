Quem passar pelo Engenho Central nesta quarta (30) e quinta-feira (1/10) poderá conhecer 40 projetos desenvolvidos por estudantes da Rede Municipal de Ensino de Piracicaba. Os trabalhos fazem parte da 3ª Eureka! Feira de Matemática, Ciência e Tecnologia e estarão abertos à visitação gratuita nos barracões 9 e 10, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.
A programação reúne produções feitas por alunos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental e também da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Além de conhecer os trabalhos, o público poderá participar da votação que vai definir parte dos projetos premiados nesta edição.
Entre os trabalhos que serão apresentados estão projetos com temas como fauna, astronomia, literatura, tecnologia e gasto de energia. Alguns dos títulos são “Detetives da fauna: quem mora no nosso parque?”, “Eu faço, eu vejo, eu descubro: construindo nosso telescópio” e “Cientistas do movimento: como podemos comparar o gasto de energia de diferentes atividades?”.
A feira começou a ser preparada no início de 2026, quando os professores receberam mentoria para desenvolver os projetos com os estudantes. Depois dessa etapa, as equipes enviaram os trabalhos acompanhados de relatório e vídeo, que passaram por avaliação e seleção para a exposição. O processo de avaliação e seleção foi realizado pelo projeto Meninas na Ciência, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) de Capivari. Ao todo, 40 trabalhos foram escolhidos para participar da terceira edição da Eureka!.
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Público também poderá escolher vencedores
Nove trabalhos serão premiados por meio de votação popular. A disputa será dividida em três categorias: Jataí, para estudantes do Jardim I e II; Manduri, para alunos do 1º e 2º anos; e Bugia, destinada aos estudantes do 3º, 4º e 5º anos e da EJA.
Em cada categoria, serão escolhidos os projetos que ficarão em primeiro, segundo e terceiro lugares. Além da votação popular, especialistas das áreas de Educação Ambiental, Matemática e Tecnologia visitarão a feira para selecionar um projeto de destaque em cada área.
A proposta da Eureka! é aproximar os estudantes da pesquisa e estimular a exploração de diferentes temas por meio de projetos. A iniciativa também busca oferecer aos professores novas ferramentas e possibilidades para as aulas e incentivar a pesquisa e a inovação nas escolas. A terceira edição da feira conta ainda com parceria da rede estadual de ensino.