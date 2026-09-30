A Receita Federal começa a liberar nesta quarta-feira (30) R$ 1,26 bilhão em restituições do Imposto de Renda. O pagamento contempla 412.186 contribuintes que tiveram pendências resolvidas e também inclui valores residuais de declarações de anos anteriores. O crédito será direcionado à conta bancária ou à chave Pix do tipo CPF informada pelo cidadão na declaração.

Do total que será distribuído, R$ 466,68 milhões correspondem a contribuintes que se enquadram em algum dos critérios de prioridade previstos para o recebimento. Também estão incluídas pessoas que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram simultaneamente pelo recebimento via Pix, critério que dá preferência no processamento, embora não esteja entre as prioridades definidas em lei.

Entre os grupos com prioridade legal estão 59.722 contribuintes com idade entre 60 e 79 anos, 19.699 cuja principal fonte de renda vem do magistério, 9.250 pessoas com mais de 80 anos e 7.341 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave. Outros 34.565 cidadãos que não possuem prioridade também fazem parte do lote.