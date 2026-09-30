30 de setembro de 2026
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INCÊNDIO

Fusca pega fogo durante trajeto pela Rodovia Luiz de Queiroz

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução: Keller Stocco
Um Fusca pegou fogo na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no sentido Piracicaba. O incêndio chamou a atenção de quem passava pelo trecho.
Um Fusca pegou fogo na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no sentido Piracicaba. O incêndio chamou a atenção de quem passava pelo trecho.

Um Fusca pegou fogo na manhã desta quarta-feira (30), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no sentido Piracicaba, na região da Pedreira, em Santa Bárbara d’Oeste.

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Segundo as informações divulgadas, o incêndio atingiu o veículo enquanto ele estava na rodovia. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e trabalharam no combate às chamas.

Apesar da ocorrência, ninguém ficou ferido. O Fusca, no entanto, ficou destruído pelo fogo.

As circunstâncias que provocaram o incêndio ainda não foram informadas.

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