Um Fusca pegou fogo na manhã desta quarta-feira (30), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no sentido Piracicaba, na região da Pedreira, em Santa Bárbara d’Oeste.
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Segundo as informações divulgadas, o incêndio atingiu o veículo enquanto ele estava na rodovia. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e trabalharam no combate às chamas.
Apesar da ocorrência, ninguém ficou ferido. O Fusca, no entanto, ficou destruído pelo fogo.
As circunstâncias que provocaram o incêndio ainda não foram informadas.