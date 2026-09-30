A discussão sobre Nossa Senhora Aparecida ganhou força nas redes sociais e chegou a 2,39 milhões de menções, segundo levantamento do Instituto Democracia em Xeque divulgado pelo jornal O Globo. O volume colocou o assunto na quarta posição entre os episódios políticos de maior repercussão digital no ano, em meio à disputa de narrativas entre grupos ligados à esquerda e à direita.

O aumento das publicações ocorreu após a retomada do debate sobre um projeto de quase duas décadas atrás que pretendia retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil. Nos últimos dias, aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passaram a relacionar o episódio ao senador Flávio Bolsonaro (PL), apontado como possível candidato à Presidência.

De acordo com o relatório, o caso ficou atrás de três outros assuntos políticos: o embate entre os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça e Alexandre de Moraes no contexto do caso Master, que registrou 3,5 milhões de menções; a notícia de que Flávio Bolsonaro teria solicitado recursos ao proprietário do Banco Master para financiar o filme biográfico Dark Horse, com 3,05 milhões; e a decisão do governo Lula de proibir as apostas de quota fixa, conhecidas como bets, que somou 2,9 milhões.