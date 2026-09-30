Cerca de 2 mil apartamentos populares estão sendo disponibilizados por meio do programa Minha Casa, Minha Vida em diferentes municípios brasileiros. As moradias são destinadas principalmente a famílias de baixa renda e fazem parte de processos habitacionais conduzidos pelas administrações municipais.
As unidades estão distribuídas entre diferentes cidades e cada município possui regras, prazos e critérios próprios para o cadastramento e a seleção dos beneficiários.
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Moradias para famílias de baixa renda
Entre as cidades com maior número de unidades está Imperatriz, no Maranhão, onde são previstos 992 apartamentos. Os imóveis fazem parte dos residenciais Ibiza e Mallorca e possuem aproximadamente 46 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e varanda.
Também no Maranhão, o município de Balsas conta com 444 moradias destinadas a famílias enquadradas na Faixa 1 do programa. As inscrições seguem conforme o cronograma estabelecido pela administração municipal.
No Ceará, Juazeiro do Norte possui 384 apartamentos nos residenciais Mirante da Serra I e II. Já em municípios de São Paulo e de outros estados também existem processos para a seleção de famílias e formação de cadastros.
Inscrições são gratuitas
Os interessados devem acompanhar os canais oficiais das prefeituras e dos órgãos municipais responsáveis pela habitação. A documentação exigida e os períodos de inscrição variam de acordo com cada cidade.
A participação no cadastro não garante automaticamente o recebimento do imóvel. Após a inscrição, as famílias passam por análise para verificar o atendimento aos critérios estabelecidos pelo programa.
Beneficiários podem ter parcelas isentas
Em determinadas situações previstas pelo Minha Casa, Minha Vida, famílias beneficiárias do Bolsa Família ou que tenham integrante que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC) podem ser dispensadas do pagamento das parcelas de aquisição do imóvel.
Mesmo nos casos de isenção, os moradores continuam responsáveis por despesas relacionadas à residência, como contas de água, energia elétrica e gás. Em condomínios, também podem existir custos de manutenção das áreas comuns.
A recomendação é que os interessados procurem diretamente a prefeitura ou o órgão municipal de habitação de sua cidade para verificar se há seleção aberta, os requisitos e os documentos necessários.