Cerca de 2 mil apartamentos populares estão sendo disponibilizados por meio do programa Minha Casa, Minha Vida em diferentes municípios brasileiros. As moradias são destinadas principalmente a famílias de baixa renda e fazem parte de processos habitacionais conduzidos pelas administrações municipais.

As unidades estão distribuídas entre diferentes cidades e cada município possui regras, prazos e critérios próprios para o cadastramento e a seleção dos beneficiários.

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