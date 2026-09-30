30 de setembro de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Trabalhador fica em estado grave após rompimento de adutora

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação: Prefeitura de Limeira
Homem de 62 anos foi arremessado contra uma parede durante o rompimento de uma adutora em Limeira e precisou ser levado de helicóptero ao hospital.
Homem de 62 anos foi arremessado contra uma parede durante o rompimento de uma adutora em Limeira e precisou ser levado de helicóptero ao hospital.

Um trabalhador de 62 anos ficou em estado grave após ser arremessado contra uma parede e se afogar durante o rompimento de uma adutora de água, na manhã de terça-feira (29), em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. O acidente aconteceu no bairro Jaguari, na zona rural do município.

O homem realizava um serviço de manutenção na estrutura quando ocorreu o rompimento. A forte pressão da água o lançou contra uma parede e provocou o afogamento.

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Resgate

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do helicóptero Águia participaram do atendimento. Quando o socorro chegou, o trabalhador estava consciente, mas apresentava escoriações pelo corpo e reclamava de dores nas costas.

A equipe médica realizou a intubação ainda no local. Após ser estabilizado, o homem foi levado de helicóptero ao Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp, em Campinas.

Trabalhador era de empresa terceirizada

Segundo a BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Limeira, a vítima trabalha para uma empresa terceirizada que presta serviços à companhia.

A concessionária informou que acompanha o caso e presta o suporte necessário. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.

Abastecimento poderia ser afetado

A adutora rompida é responsável por transportar água bruta captada no rio Jaguari até a Estação de Tratamento de Água (ETA), localizada no Parque Hipólito.

Devido ao rompimento, o abastecimento de água poderia apresentar oscilações na cidade. A previsão da concessionária era de que o fornecimento fosse normalizado gradativamente ao longo da noite de terça-feira.

A população foi orientada a fazer uso consciente da água durante o período.

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