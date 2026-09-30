Um trabalhador de 62 anos ficou em estado grave após ser arremessado contra uma parede e se afogar durante o rompimento de uma adutora de água, na manhã de terça-feira (29), em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. O acidente aconteceu no bairro Jaguari, na zona rural do município.
O homem realizava um serviço de manutenção na estrutura quando ocorreu o rompimento. A forte pressão da água o lançou contra uma parede e provocou o afogamento.
VEJA MAIS :
Resgate
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do helicóptero Águia participaram do atendimento. Quando o socorro chegou, o trabalhador estava consciente, mas apresentava escoriações pelo corpo e reclamava de dores nas costas.
A equipe médica realizou a intubação ainda no local. Após ser estabilizado, o homem foi levado de helicóptero ao Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp, em Campinas.
Trabalhador era de empresa terceirizada
Segundo a BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Limeira, a vítima trabalha para uma empresa terceirizada que presta serviços à companhia.
A concessionária informou que acompanha o caso e presta o suporte necessário. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.
Abastecimento poderia ser afetado
A adutora rompida é responsável por transportar água bruta captada no rio Jaguari até a Estação de Tratamento de Água (ETA), localizada no Parque Hipólito.
Devido ao rompimento, o abastecimento de água poderia apresentar oscilações na cidade. A previsão da concessionária era de que o fornecimento fosse normalizado gradativamente ao longo da noite de terça-feira.
A população foi orientada a fazer uso consciente da água durante o período.