Um trabalhador de 62 anos ficou em estado grave após ser arremessado contra uma parede e se afogar durante o rompimento de uma adutora de água, na manhã de terça-feira (29), em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. O acidente aconteceu no bairro Jaguari, na zona rural do município.

O homem realizava um serviço de manutenção na estrutura quando ocorreu o rompimento. A forte pressão da água o lançou contra uma parede e provocou o afogamento.

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