A Taxa de Preservação Ambiental (TPA) de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, poderá ficar mais cara a partir de 2027. A Prefeitura encaminhou à Câmara Municipal uma proposta, em regime de urgência, para atualizar os valores cobrados de veículos que entram no município.

A proposta prevê reajuste de 80,38% nas tarifas. Para veículos de pequeno porte, como carros, a cobrança diária passaria de R$ 13,86 para R$ 25.

A taxa é cobrada em Ubatuba desde 8 de fevereiro de 2023. Segundo o município, a atualização considera mudanças no fluxo turístico e os impactos provocados pelo aumento temporário da população durante os períodos de maior movimento.