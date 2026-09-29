O Lar dos Velhinhos de Piracicaba preparou uma programação especial para o mês de outubro, em celebração ao Dia do Idoso, comemorado em 1º de outubro. As atividades serão realizadas ao longo do mês e envolverão os cerca de 400 residentes da instituição.

A programação começa no dia 1º, às 9h, com uma missa especial na Capela São José, localizada dentro do Lar. A celebração marcará o início das ações, que terão como foco a convivência, integração, cultura, diversão e valorização dos moradores.

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