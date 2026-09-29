O Lar dos Velhinhos de Piracicaba preparou uma programação especial para o mês de outubro, em celebração ao Dia do Idoso, comemorado em 1º de outubro. As atividades serão realizadas ao longo do mês e envolverão os cerca de 400 residentes da instituição.
A programação começa no dia 1º, às 9h, com uma missa especial na Capela São José, localizada dentro do Lar. A celebração marcará o início das ações, que terão como foco a convivência, integração, cultura, diversão e valorização dos moradores.
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Participação na Olimpíada da Terceira Idade
No dia 2 de outubro, a partir das 8h, o Salão de Festas do Lar dos Velhinhos será sede de uma competição de buraco da Olimpíada Municipal da Terceira Idade. Será a primeira vez que um espaço da instituição recebe uma das disputas da competição municipal.
Além de sediar a atividade, moradores do Lar também participarão como atletas. A iniciativa busca incentivar a participação dos idosos em atividades esportivas e promover a integração com outros participantes da terceira idade.
Arte e música
Outro destaque da programação será realizado no dia 24 de outubro. Artistas do Plain Air estarão no Lar dos Velhinhos produzindo obras ao vivo, permitindo que os moradores acompanhem de perto o processo de criação artística.
A atividade também terá uma atração musical, reunindo arte, música e convivência em uma manhã especial para os residentes.
Segundo a coordenadora social do Lar dos Velhinhos, Giovana Nepomuceno, a intenção é fazer com que a valorização da pessoa idosa esteja presente durante todo o mês.
“O Dia do Idoso é uma data importante, mas entendemos que a valorização da pessoa idosa precisa acontecer todos os dias. Por isso, queremos fazer de outubro um mês diferente para nossos moradores, com atividades que promovam convivência, alegria, participação e novas experiências”, afirmou.
Ao longo do mês, novas atividades deverão ser anunciadas pela instituição, ampliando a programação voltada à celebração e à valorização dos idosos.