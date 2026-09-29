29 de setembro de 2026
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OFERTA IRRESISTÍVEL

Imóvel barato na internet pode esconder um golpe; ENTENDA

Por Alyson Rodrigues |
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem gerada por IA
O golpe do aluguel falso utiliza fotografias e informações de imóveis reais para criar anúncios fraudulentos em redes sociais, sites e plataformas de classificados.
O golpe do aluguel falso utiliza fotografias e informações de imóveis reais para criar anúncios fraudulentos em redes sociais, sites e plataformas de classificados.

A busca por uma casa ou apartamento para alugar pode levar consumidores a anúncios aparentemente perfeitos: imóvel bonito, localização desejada e preço abaixo dos concorrentes. O problema é que, em alguns casos, a oferta existe apenas para convencer a vítima a enviar dinheiro.

O golpe do aluguel falso utiliza fotografias e informações de imóveis reais para criar anúncios fraudulentos em redes sociais, sites e plataformas de classificados.

O preço baixo é a principal isca

O criminoso pode afirmar que está fora da cidade, que recebeu uma proposta de trabalho em outro lugar ou que precisa alugar o imóvel rapidamente. Essas histórias ajudam a explicar por que não consegue apresentar o local pessoalmente.

A principal isca costuma ser o preço. Um aluguel muito abaixo do valor praticado na região pode despertar interesse e fazer o consumidor agir antes de verificar a situação do imóvel.

O dinheiro é pedido antes da visita

O golpista então pede um depósito para reservar a propriedade. Depois que o dinheiro é transferido, o suposto proprietário desaparece ou passa a inventar novas cobranças.

Também existem casos em que o criminoso utiliza fotos de imóveis que realmente estão disponíveis para aluguel, mas altera o preço e os dados de contato.

A recomendação é nunca enviar dinheiro apenas para garantir uma visita ou reserva sem verificar quem está oferecendo o imóvel. A existência de fotos profissionais não comprova a legitimidade do anúncio.

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Como conferir se o anúncio é verdadeiro

O consumidor deve pesquisar o endereço, conferir informações do imóvel e verificar a identidade do anunciante. Quando possível, deve visitar o local e confirmar quem realmente possui autorização para alugá-lo.

Também é preciso desconfiar de negociações realizadas exclusivamente por aplicativos de mensagens e de pessoas que se recusam a apresentar documentação ou contrato.

Outro sinal de alerta é a pressão para realizar o pagamento imediatamente. O criminoso pode afirmar que existem vários interessados e que o imóvel será entregue a quem fizer o Pix primeiro.

Cuidado antes de transferir

A pressa pode fazer com que o consumidor deixe de realizar justamente as verificações que poderiam revelar a fraude.

Se houver suspeita de golpe, não faça novos pagamentos. Guarde o anúncio, conversas, comprovantes e dados do anunciante e procure as autoridades.

No mercado imobiliário, uma oferta boa demais pode parecer uma oportunidade. Antes de transferir dinheiro, porém, é preciso descobrir se o imóvel e a pessoa que está negociando realmente existem.

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