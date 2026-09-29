A busca por uma casa ou apartamento para alugar pode levar consumidores a anúncios aparentemente perfeitos: imóvel bonito, localização desejada e preço abaixo dos concorrentes. O problema é que, em alguns casos, a oferta existe apenas para convencer a vítima a enviar dinheiro.

O golpe do aluguel falso utiliza fotografias e informações de imóveis reais para criar anúncios fraudulentos em redes sociais, sites e plataformas de classificados.

O preço baixo é a principal isca

O criminoso pode afirmar que está fora da cidade, que recebeu uma proposta de trabalho em outro lugar ou que precisa alugar o imóvel rapidamente. Essas histórias ajudam a explicar por que não consegue apresentar o local pessoalmente.