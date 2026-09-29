Cuidar da saúde do coração vai muito além de evitar alimentos gordurosos. A rotina, a qualidade do sono, os níveis de estresse, a alimentação, a prática de atividades físicas e o acompanhamento de condições como pressão alta, colesterol elevado e diabetes também influenciam diretamente a saúde cardiovascular.

As doenças cardiovasculares podem se desenvolver de forma silenciosa e, por isso, a prevenção e o acompanhamento regular são importantes. Alguns fatores de risco podem ser modificados por meio de mudanças no estilo de vida, enquanto outros precisam de acompanhamento profissional.

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