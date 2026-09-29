Cuidar da saúde do coração vai muito além de evitar alimentos gordurosos. A rotina, a qualidade do sono, os níveis de estresse, a alimentação, a prática de atividades físicas e o acompanhamento de condições como pressão alta, colesterol elevado e diabetes também influenciam diretamente a saúde cardiovascular.
As doenças cardiovasculares podem se desenvolver de forma silenciosa e, por isso, a prevenção e o acompanhamento regular são importantes. Alguns fatores de risco podem ser modificados por meio de mudanças no estilo de vida, enquanto outros precisam de acompanhamento profissional.
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Alimentação influencia a saúde cardiovascular
Uma alimentação desequilibrada pode favorecer o aumento da pressão arterial, do colesterol e do peso corporal. O consumo frequente de alimentos ultraprocessados, excesso de sal e açúcar e produtos ricos em gorduras saturadas e trans deve ser reduzido.
Frutas, verduras, legumes, feijões, cereais integrais, castanhas e outros alimentos ricos em fibras podem fazer parte de uma alimentação mais equilibrada.
Também é possível fazer substituições simples no dia a dia. Carnes processadas podem ser substituídas por peixes em algumas refeições, enquanto bebidas açucaradas podem dar lugar à água, frutas ou chás. O uso de gorduras insaturadas, como as presentes no azeite e em alguns tipos de castanhas e peixes, também pode ser priorizado.
Pressão alta e colesterol exigem acompanhamento
A hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para problemas cardiovasculares. Quando não é controlada, pode sobrecarregar o coração e afetar os vasos sanguíneos.
O colesterol elevado também merece atenção. O excesso de colesterol pode contribuir para o acúmulo de placas nas artérias, dificultando a circulação do sangue.
Por isso, mesmo pessoas que não apresentam sintomas devem manter avaliações de saúde e acompanhar regularmente a pressão arterial, o colesterol e a glicemia.
Diabetes também está entre os fatores de risco
Alterações persistentes nos níveis de açúcar no sangue podem prejudicar os vasos sanguíneos e aumentar os riscos cardiovasculares.
O controle da glicemia, associado a uma alimentação equilibrada, atividade física e acompanhamento profissional, faz parte da prevenção de complicações.
O excesso de peso também pode contribuir para o surgimento ou agravamento de fatores relacionados à saúde cardiovascular, como hipertensão, alterações do colesterol e diabetes.
Dormir bem também protege o coração
O sono tem papel importante no funcionamento do organismo. Dormir pouco, dormir por tempo excessivo ou ter um descanso de baixa qualidade pode interferir na pressão arterial, no metabolismo e nos níveis de estresse.
A falta de sono também pode favorecer alterações na flexibilidade dos vasos sanguíneos e dificultar o controle de outros fatores de risco.
Manter horários regulares para dormir e acordar, reduzir o uso de telas antes de deitar e criar um ambiente tranquilo para o descanso são atitudes que podem ajudar na qualidade do sono.
Estresse e ansiedade merecem atenção
O estresse constante também pode afetar a saúde cardiovascular. A rotina acelerada, a pressão do trabalho, preocupações pessoais e a exposição excessiva a dispositivos eletrônicos e redes sociais podem contribuir para uma situação de tensão prolongada.
Quando o estresse se torna frequente, é importante buscar formas de descanso e atividades que proporcionem bem-estar. Momentos de lazer, atividade física e uma rotina de sono adequada podem ajudar no equilíbrio.
Sedentarismo aumenta os riscos
Passar grande parte do dia sentado e não praticar atividades físicas pode favorecer o ganho de peso e dificultar o controle da pressão, do colesterol e da glicemia.
A prática regular de exercícios ajuda no condicionamento físico e pode contribuir para o controle de diversos fatores de risco cardiovascular.
Caminhadas, corridas, ciclismo, dança, musculação ou outras atividades podem ser incorporadas à rotina conforme as condições de cada pessoa e, quando necessário, com orientação profissional.
Tabagismo prejudica o coração
O cigarro também é um importante fator de risco cardiovascular. As substâncias presentes no tabaco podem prejudicar os vasos sanguíneos e aumentar os riscos de problemas relacionados à circulação.
Parar de fumar é uma das medidas que contribuem para a redução dos riscos. Pessoas que têm dificuldade para abandonar o cigarro podem procurar orientação profissional e apoio durante o processo.
Sinais de alerta
Os problemas cardiovasculares podem apresentar sinais como dor, pressão ou desconforto no peito, falta de ar, palpitações, suor frio, tontura, náusea e fraqueza.
Entretanto, os sintomas nem sempre aparecem de maneira típica. Algumas pessoas podem apresentar apenas cansaço intenso, mal-estar, falta de ar, desconforto no estômago ou uma sensação semelhante à indigestão.
Nas mulheres, em idosos e em pessoas com diabetes, os sinais podem ser menos evidentes, o que reforça a importância de ficar atento a mudanças repentinas no estado de saúde.
Em caso de sintomas súbitos, intensos ou diferentes do habitual, é importante procurar atendimento médico imediatamente.
Prevenção começa na rotina
A proteção da saúde do coração depende de um conjunto de cuidados. Manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física, dormir adequadamente, controlar o estresse, não fumar e acompanhar regularmente a pressão, o colesterol, a glicemia e o peso são medidas importantes.
Mais do que esperar pelo aparecimento de sintomas, a prevenção deve fazer parte da rotina. Pequenas mudanças nos hábitos podem contribuir para uma vida mais saudável e para a redução de fatores que aumentam os riscos cardiovasculares.