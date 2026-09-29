A rotina de muitas mulheres é marcada por excesso de responsabilidades, estresse, preocupações e pouco tempo para descansar. Nesse contexto, sentir cansaço pode parecer algo normal. No entanto, quando a exaustão se torna frequente e não melhora mesmo após períodos de descanso, o sintoma pode indicar que é necessário investigar a causa.

De acordo com a médica Monique Mion Bürger, especialista em ginecologia e medicina funcional integrativa, o estresse e a sobrecarga emocional podem provocar fadiga física e mental. Porém, a persistência do sintoma exige atenção, principalmente quando o cansaço é desproporcional às atividades realizadas.

“É importante ficar atenta quando a exaustão aparece acompanhada de alterações de humor, ansiedade, tristeza constante, dificuldade de concentração e memória ou redução importante da disposição para atividades que antes faziam parte da rotina”, explica.