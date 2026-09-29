O acesso às chamadas canetas emagrecedoras pelo Sistema Único de Saúde (SUS) pode se tornar uma nova etapa no tratamento da obesidade no Brasil. O Ministério da Saúde estima que a compra desses medicamentos em larga escala, combinada à produção nacional, possa reduzir os custos de aquisição entre 80% e 90%. A projeção inicial prevê um investimento de aproximadamente R$ 1,5 bilhão por ano para viabilizar a oferta gratuita à população.

Segundo o governo federal, os preços desses medicamentos já recuaram cerca de 70% nas farmácias em menos de um ano. A redução é atribuída à ampliação da concorrência, à entrada de novos produtos no mercado e às medidas para estimular a fabricação no país.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirma que iniciativas adotadas desde 2025 ajudaram a ampliar a oferta. Entre elas estão ações relacionadas à patente, o incentivo à produção nacional e o estímulo para que fabricantes registrem novos medicamentos no Brasil.