27 de setembro de 2026
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SANGUE NO CENTRO

Homem leva pauladas na cabeça na Praça do TCI, em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Sampi/Arq
A grave agressão aconteceu na Praça ao lado do TCI
A grave agressão aconteceu na Praça ao lado do TCI

  Uma agressão registrada nas proximidades do Terminal Central de Integração, em Piracicaba, terminou com um homem ferido na cabeça, encaminhado ao hospital e outro detido após imagens de monitoramento ajudarem a esclarecer o que aconteceu.

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O caso aconteceu na noite de sábado (26). A vítima foi encontrada com um ferimento no lado direito da cabeça e forte sangramento. Após passar pela UPA Vila Cristina, ela foi encaminhada ao HFC Saúde.

Segundo informações repassadas à polícia por profissionais de saúde, o quadro apresentava risco de vida. A Guarda Municipal foi chamada por populares para atender uma denúncia de agressão ao lado do prédio administrativo do terminal.

Ao chegarem, os agentes encontraram a vítima amparada por outras pessoas, que não testemunharam a agressão. A Central de Operações da Guarda Municipal verificou as imagens do sistema de monitoramento e identificou um dos homens que havia sido abordado anteriormente, flagrado atingido a cabeça da vítima utilizando um pedaço de madeira.

O suspeito foi localizado novamente e conduzido ao plantão policial. Diante dos elementos registrados na ocorrência, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante e o indiciamento por lesão corporal de natureza grave.

Gravidade ainda será definida pela perícia

Embora o caso tenha sido registrado inicialmente como lesão corporal de natureza grave, mas o próprio boletim de ocorrência ressalta que essa classificação ainda não é defi

nitiva.

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