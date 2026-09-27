Uma agressão registrada nas proximidades do Terminal Central de Integração, em Piracicaba, terminou com um homem ferido na cabeça, encaminhado ao hospital e outro detido após imagens de monitoramento ajudarem a esclarecer o que aconteceu.
LEIA MAIS
- Engenheira da Marinha encontrada morta na USP é sepultada
- Mulher é xingada, tem celular quebrado e animalzinho agredido em Piracicaba
O caso aconteceu na noite de sábado (26). A vítima foi encontrada com um ferimento no lado direito da cabeça e forte sangramento. Após passar pela UPA Vila Cristina, ela foi encaminhada ao HFC Saúde.
Segundo informações repassadas à polícia por profissionais de saúde, o quadro apresentava risco de vida. A Guarda Municipal foi chamada por populares para atender uma denúncia de agressão ao lado do prédio administrativo do terminal.
Ao chegarem, os agentes encontraram a vítima amparada por outras pessoas, que não testemunharam a agressão. A Central de Operações da Guarda Municipal verificou as imagens do sistema de monitoramento e identificou um dos homens que havia sido abordado anteriormente, flagrado atingido a cabeça da vítima utilizando um pedaço de madeira.
O suspeito foi localizado novamente e conduzido ao plantão policial. Diante dos elementos registrados na ocorrência, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante e o indiciamento por lesão corporal de natureza grave.
Gravidade ainda será definida pela perícia
Embora o caso tenha sido registrado inicialmente como lesão corporal de natureza grave, mas o próprio boletim de ocorrência ressalta que essa classificação ainda não é defi
nitiva.