Quem tem Licenciatura em Pedagogia e busca uma oportunidade de trabalho na rede municipal de Piracicaba pode se inscrever, a partir desta terça-feira (29), no processo seletivo para professores substitutos temporários. Ao todo, são 120 vagas, além de cadastro reserva para os dois cargos. Do total, 70 vagas são para professor substituto de Educação Infantil e outras 50 para professor substituto de Ensino Fundamental. A carga horária prevista é de 150 horas mensais.

As inscrições começam nesta terça-feira (29) e podem ser feitas até 3 de novembro, exclusivamente pela internet, no site do Avança SP. A taxa é de R$ 66,90. Para participar, é necessário ter Licenciatura em Pedagogia, conforme os requisitos previstos no edital. A seleção será organizada e aplicada pelo Avança SP.

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Como será a prova