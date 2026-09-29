Quem tem Licenciatura em Pedagogia e busca uma oportunidade de trabalho na rede municipal de Piracicaba pode se inscrever, a partir desta terça-feira (29), no processo seletivo para professores substitutos temporários. Ao todo, são 120 vagas, além de cadastro reserva para os dois cargos. Do total, 70 vagas são para professor substituto de Educação Infantil e outras 50 para professor substituto de Ensino Fundamental. A carga horária prevista é de 150 horas mensais.
As inscrições começam nesta terça-feira (29) e podem ser feitas até 3 de novembro, exclusivamente pela internet, no site do Avança SP. A taxa é de R$ 66,90. Para participar, é necessário ter Licenciatura em Pedagogia, conforme os requisitos previstos no edital. A seleção será organizada e aplicada pelo Avança SP.
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Como será a prova
A prova objetiva está prevista para 29 de novembro, às 9h, com duração de quatro horas. O exame terá 50 questões: 10 de Língua Portuguesa, 10 de Matemática e Raciocínio Lógico e 30 de conhecimentos específicos, incluindo conteúdos pedagógicos e legislação.
O processo seletivo também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) e candidatos autodeclarados afrodescendentes. Para Educação Infantil, são quatro vagas destinadas a PcD e 14 a afrodescendentes. No Ensino Fundamental, são três vagas para PcD e dez para afrodescendentes.
As oportunidades são para contratação temporária de professores substitutos, permitindo reforçar o quadro disponível para atendimento das unidades da rede municipal de Educação. O edital completo pode ser consultado no Diário Oficial de Piracicaba e na página do Avança SP.
A Prefeitura informou que a seleção faz parte das medidas para garantir professores nas escolas e dar continuidade ao trabalho pedagógico. O prefeito Helinho Zanatta afirmou que o processo busca fortalecer a rede municipal e atender às diferentes necessidades das unidades escolares.