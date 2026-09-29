O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (4), quando os eleitores vão às urnas para escolher representantes para seis cargos. A votação começa às 8h e termina às 17h, pelo horário de Brasília. Para evitar dúvidas na cabine, é importante saber previamente a ordem dos votos e como funciona cada etapa.

A sequência começa pelo deputado federal, cujo número tem quatro dígitos. Depois, vem o deputado estadual, com cinco números. Na sequência, o eleitor vota duas vezes para o Senado, com três dígitos em cada escolha. Por fim, aparecem governador, com dois dígitos, e presidente da República, também com dois. A urna exibirá nome, foto, cargo e partido após a digitação do número.

Depois de digitar cada número, o eleitor deve conferir as informações apresentadas na tela antes de pressionar a tecla Confirma. Caso perceba algum erro antes da confirmação, é possível usar a tecla Corrige e refazer a escolha daquele cargo. Uma novidade deste ano é a barra de progresso na parte superior da tela, que indica quais etapas já foram concluídas e quantas ainda faltam.