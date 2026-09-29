O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (4), quando os eleitores vão às urnas para escolher representantes para seis cargos. A votação começa às 8h e termina às 17h, pelo horário de Brasília. Para evitar dúvidas na cabine, é importante saber previamente a ordem dos votos e como funciona cada etapa.
A sequência começa pelo deputado federal, cujo número tem quatro dígitos. Depois, vem o deputado estadual, com cinco números. Na sequência, o eleitor vota duas vezes para o Senado, com três dígitos em cada escolha. Por fim, aparecem governador, com dois dígitos, e presidente da República, também com dois. A urna exibirá nome, foto, cargo e partido após a digitação do número.
Depois de digitar cada número, o eleitor deve conferir as informações apresentadas na tela antes de pressionar a tecla Confirma. Caso perceba algum erro antes da confirmação, é possível usar a tecla Corrige e refazer a escolha daquele cargo. Uma novidade deste ano é a barra de progresso na parte superior da tela, que indica quais etapas já foram concluídas e quantas ainda faltam.
VEJA MAIS:
- Fim das bets: Senado abre consulta para população votar
- Eleitores ainda têm dúvidas sobre números dos candidatos
- Sangue na enxada: Homem é achado morto na região de Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Dois votos para senador exigem atenção
Em 2026, duas vagas do Senado serão preenchidas em cada estado, por isso haverá duas etapas consecutivas para esse cargo. O eleitor deverá escolher dois candidatos diferentes. Se o mesmo número for digitado nas duas vagas, o segundo voto será anulado.
Para os cargos de deputado federal e deputado estadual ou distrital, também é possível votar na legenda, utilizando o número do partido. Já para senador, governador e presidente, a escolha é feita entre candidaturas. Quem preferir votar em branco pode utilizar a tecla correspondente e, depois, confirmar a opção; para anular, é necessário digitar um número que não corresponda a uma candidatura e confirmar.
Antes de entrar na cabine, o eleitor também deve deixar o celular e outros equipamentos eletrônicos no local indicado pela mesa receptora. O aparelho precisa estar desligado e não pode ser levado para junto da urna. Para consultar os números das candidaturas, a Justiça Eleitoral permite o uso de uma anotação em papel, conhecida como colinha eleitoral (clique neste link para baixar a sua). O TSE também disponibiliza um simulador para quem quiser treinar a sequência antes da votação.