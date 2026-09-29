O futuro das plataformas de apostas on-line no Brasil entrou em debate no Senado Federal. Uma consulta pública permite que os cidadãos manifestem apoio ou rejeição à Medida Provisória (MP) 1.394/2026, que determina a proibição das chamadas bets no país. A votação é realizada pela internet, por meio do portal e-Cidadania, e está aberta à participação de pessoas com conta Gov.br.

A medida provisória foi publicada pelo governo federal em 25 de setembro e prevê o encerramento das operações de apostas de quota fixa, incluindo plataformas de apostas esportivas e jogos on-line. O texto também estabelece restrições à publicidade e ao patrocínio dessas atividades.

A consulta permite que os participantes escolham entre as opções “Sim” e “Não” para indicar sua posição sobre a proposta. O resultado, porém, não obriga os senadores a votar de acordo com a preferência da maioria dos participantes e não representa, necessariamente, a opinião de toda a população brasileira.

Como participar da consulta pública sobre as bets