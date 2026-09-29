Quem viaja por rodovias, principalmente em trechos próximos a áreas de mata, rios e zonas rurais, pode se deparar com animais atravessando a pista. Capivaras, gambás, tatus e outras espécies podem chegar ao asfalto em busca de alimento, água ou abrigo. Além do risco para a fauna, uma travessia inesperada também pode provocar acidentes.

Ao perceber um animal na pista ou nas proximidades, a primeira orientação é reduzir a velocidade com segurança e manter a calma. O motorista deve observar o trânsito ao redor e evitar movimentos bruscos que possam colocar o veículo ou outros usuários da rodovia em risco. O DER-SP também recomenda atenção redobrada em trechos sinalizados, áreas de vegetação densa e locais próximos a rios e açudes.

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Não tente espantar o animal