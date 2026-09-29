Quem viaja por rodovias, principalmente em trechos próximos a áreas de mata, rios e zonas rurais, pode se deparar com animais atravessando a pista. Capivaras, gambás, tatus e outras espécies podem chegar ao asfalto em busca de alimento, água ou abrigo. Além do risco para a fauna, uma travessia inesperada também pode provocar acidentes.
Ao perceber um animal na pista ou nas proximidades, a primeira orientação é reduzir a velocidade com segurança e manter a calma. O motorista deve observar o trânsito ao redor e evitar movimentos bruscos que possam colocar o veículo ou outros usuários da rodovia em risco. O DER-SP também recomenda atenção redobrada em trechos sinalizados, áreas de vegetação densa e locais próximos a rios e açudes.
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Não tente espantar o animal
Uma das principais recomendações é não buzinar nem usar farol alto para tentar fazer o animal sair da pista. O estímulo pode assustá-lo e provocar uma reação imprevisível, fazendo com que ele corra em direção ao veículo ou permaneça parado. Se for possível, o ideal é aguardar que o animal deixe a área de risco.
Também é importante evitar uma mudança repentina de trajetória. Em uma situação de emergência, o motorista deve priorizar o controle do veículo e verificar as condições do trânsito antes de qualquer manobra. Em alguns casos, uma tentativa de desvio pode resultar em colisão com outro veículo ou na perda de controle.
Animais de maior porte, como capivaras, exigem atenção especial. Um atropelamento pode causar ferimentos graves tanto no animal quanto nos ocupantes do veículo. Registros da ARTESP mostram ocorrências envolvendo capivaras em rodovias da região, inclusive com acidentes após a entrada repentina do animal na pista.
O que fazer depois
Se o motorista encontrar um animal na pista, especialmente se estiver ferido ou representar risco para o trânsito, deve comunicar a ocorrência à concessionária responsável pela rodovia, informando o local aproximado. Em rodovias federais, a PRF pode ser acionada pelo telefone 191; em rodovias concedidas, a orientação é procurar o serviço de atendimento da concessionária.
O motorista também não deve tentar capturar, tocar ou retirar um animal ferido da pista. Parar no acostamento ou sair do veículo em uma rodovia pode criar um novo risco de atropelamento. O mais seguro é informar a ocorrência e deixar o atendimento para as equipes responsáveis.
Além de ficar atento à sinalização de travessia de fauna, o motorista pode ajudar a diminuir o problema evitando jogar restos de alimentos ou lixo na estrada. Esses materiais podem atrair animais para áreas próximas ao tráfego e aumentar o risco de atropelamentos.