A Prefeitura de Piracicaba recebeu autorização da Câmara Municipal para colocar à venda 55 imóveis que atualmente integram o patrimônio público. O projeto de lei foi aprovado em duas votações nesta segunda-feira (28), com 16 votos favoráveis e cinco contrários. A medida permite que as propriedades sejam submetidas a processos de alienação por licitação, mas não significa que os imóveis tenham sido vendidos.

A relação aprovada pelos vereadores reúne propriedades bastante diferentes entre si. Há apartamentos de 57 m² avaliados em R$ 73 mil, enquanto uma das áreas previstas possui 15 mil m² e avaliação de R$ 1,1 milhão. Também fazem parte da lista terrenos de 11 mil m², no Residencial Alto da Boa Vista, em Santa Teresinha, e de 13 mil m², no bairro Ondas. No Centro, há ainda um imóvel com construção de 231 m² em um terreno localizado na rua Ulhôa Cintra.

A distribuição dos bens alcança diferentes pontos do município, mas a região Oeste concentra a maior quantidade, com 30 propriedades. Também há imóveis nas regiões Leste, Norte, Sul e Central. Entre eles estão unidades residenciais no Condomínio Residencial Colinas de Piracicaba, na Avenida dos Marins, nas Glebas Califórnia, além de um imóvel situado em terreno de 280 m² na rua José Rodrigues de Almeida, na Pauliceia.