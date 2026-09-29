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RETA FINAL

Bebel reúne sindicato em Piracicaba e defende pautas trabalhistas

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 3 min
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Will Baldine/JP
O encontro ocorreu na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e Região e reuniu representantes de diferentes categorias profissionais
O encontro ocorreu na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e Região e reuniu representantes de diferentes categorias profissionais

A deputada estadual Professora Bebel (PT), candidata à reeleição para a Assembleia Legislativa de São Paulo, participou de uma reunião com dirigentes sindicais nesta terça-feira (29), em Piracicaba. O encontro ocorreu na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e Região e reuniu representantes de diferentes categorias profissionais.

Participaram da reunião dirigentes dos setores metalúrgico, bancário, papeleiro, alimentação, transporte, limpeza urbana, comércio, serviço público e movimentação de mercadorias, além de aposentados metalúrgicos.

O encontro foi promovido pelo Instituto Sindical de Piracicaba e encerrou uma série de debates com candidatos que participam das eleições do próximo domingo (4).

Saiba mais:

Bebel defende reeleição de Lula

Durante a reunião, Bebel falou sobre a disputa presidencial e defendeu a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo a deputada, a continuidade do atual governo seria necessária para a manutenção de políticas voltadas aos trabalhadores e para a defesa da soberania nacional.

Bebel também criticou o candidato Flávio Bolsonaro (PL) e afirmou que ele teria posições contrárias aos interesses dos trabalhadores. A deputada citou ainda a discussão sobre as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

Segundo Bebel, o Brasil deve manter as negociações diplomáticas com o governo norte-americano para tentar reduzir os impactos das tarifas sobre a economia nacional. Ela afirmou que o setor produtivo de Piracicaba pode ser afetado caso as medidas provoquem redução das exportações e perda de postos de trabalho.

A deputada também associou a eleição presidencial à discussão sobre democracia e soberania nacional e pediu mobilização de seus apoiadores na reta final da campanha.

Críticas ao governo Tarcísio

Outro tema abordado por Bebel foi a educação no Estado de São Paulo. A deputada criticou a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e afirmou que o governo reduziu investimentos na área.

Entre os pontos citados estão a falta de vagas em creches e pré-escolas, a necessidade de investimentos no ensino em tempo integral e o fechamento de salas no período noturno e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Bebel também afirmou que mais de 294 mil jovens estão fora da escola e criticou a decisão do governo estadual de não aderir ao programa Pé-de-Meia.

Durante a reunião, a deputada defendeu a candidatura do ex-ministro da Educação Fernando Haddad ao governo de São Paulo. Também citou as candidaturas de Simone Tebet e Marina Silva ao Senado e defendeu a ampliação das bancadas progressistas no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa.

Escala 6x1

A redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 também fizeram parte do discurso da deputada durante o encontro.

Bebel afirmou que a mudança poderia ampliar o tempo de convivência entre trabalhadores e suas famílias e defendeu a redução da jornada para 40 horas semanais.

Segundo ela, a medida não provocaria o colapso da economia e citou mudanças históricas nas relações de trabalho, como a criação do 13º salário, do salário mínimo nacional e do pagamento de um terço adicional nas férias.

A deputada afirmou ainda que pretende defender alterações nas regras relacionadas às aposentadorias de pessoas que ficam viúvas ou viúvos e propor que os benefícios previdenciários sejam reajustados pelo mesmo percentual aplicado ao salário mínimo.

Compromisso com Piracicaba

Durante o encontro, Bebel também afirmou que pretende manter a atuação voltada a Piracicaba e aos municípios da Região Metropolitana.

A reunião com os sindicalistas fez parte da agenda da deputada na reta final da campanha eleitoral. O encontro encerrou o ciclo de debates organizado pelo Instituto Sindical de Piracicaba com candidatos que disputam as eleições do próximo domingo (4).

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