A deputada estadual Professora Bebel (PT), candidata à reeleição para a Assembleia Legislativa de São Paulo, participou de uma reunião com dirigentes sindicais nesta terça-feira (29), em Piracicaba. O encontro ocorreu na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e Região e reuniu representantes de diferentes categorias profissionais.

Participaram da reunião dirigentes dos setores metalúrgico, bancário, papeleiro, alimentação, transporte, limpeza urbana, comércio, serviço público e movimentação de mercadorias, além de aposentados metalúrgicos.

O encontro foi promovido pelo Instituto Sindical de Piracicaba e encerrou uma série de debates com candidatos que participam das eleições do próximo domingo (4).