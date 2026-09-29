O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que eleitores que estiverem com a franquia de dados móveis esgotada tenham acesso gratuito aos sites e aplicativos oficiais da Justiça Eleitoral durante os períodos próximos aos dois turnos das eleições de 2026.

A medida determina que as operadoras disponibilizem o acesso 72 horas antes e 24 horas depois de cada turno. O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro. Caso haja segundo turno, a votação ocorrerá em 25 de outubro.

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