O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a decisão do ministro Flávio Dino que havia derrubado uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para retirar da internet publicações que associavam o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) a um suposto ataque a Nossa Senhora Aparecida.

A decisão de Fux foi assinada na noite desta segunda-feira (28). Com a medida, ficam suspensos os efeitos da decisão de Dino até que o plenário do STF analise o caso.

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