Nas eleições para deputado, o eleitor não precisa necessariamente escolher um candidato. Também é possível votar diretamente na legenda, opção destinada a quem prefere manifestar apoio ao partido ou à federação sem indicar um nome específico para ocupar a vaga.

Para fazer essa escolha na urna eletrônica, basta digitar os dois números que identificam o partido e conferir as informações apresentadas na tela. Depois, é só apertar a tecla verde para confirmar. Nesse caso, a urna não apresenta a foto de um candidato, já que o voto está sendo registrado para a legenda.

O voto de legenda é contabilizado entre os votos válidos das eleições proporcionais. Ele se soma aos votos nominais recebidos pelos candidatos da mesma legenda ou federação e participa dos cálculos utilizados para definir a distribuição das cadeiras no Legislativo. Assim, a escolha do eleitor contribui para a votação partidária considerada na apuração.