A franquia “Star Wars” ganhará uma nova trilogia nos cinemas. O primeiro filme do projeto será comandado pelo diretor Jon Watts, conhecido por dirigir a trilogia de “Homem-Aranha” estrelada por Tom Holland.
O novo longa está em desenvolvimento pela Lucasfilm, mas ainda não teve título, história ou data de estreia divulgados.
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Diretor já tem experiência com Star Wars
Jon Watts já trabalhou anteriormente no universo de “Star Wars”. Ele é um dos criadores da série “Star Wars: Skeleton Crew”, lançada em 2024.
A produção acompanha um grupo de crianças que fica perdido pela galáxia e tenta encontrar o caminho de volta para casa.
Watts também dirigiu os filmes “Homem-Aranha: De Volta ao Lar”, “Homem-Aranha: Longe de Casa” e “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”, todos estrelados por Tom Holland.
Próximo filme da franquia
Antes da nova trilogia, outro projeto de “Star Wars” chegará aos cinemas. “Star Wars: Starfighter” tem estreia prevista para 27 de maio de 2027.
O filme será um spin-off independente estrelado por Ryan Gosling e terá a história ambientada cinco anos após os acontecimentos de “Star Wars: A Ascensão Skywalker”.
Ainda não foram divulgados detalhes sobre a trama, o elenco ou a previsão de lançamento do primeiro filme da nova trilogia.