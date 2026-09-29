29 de setembro de 2026
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CINEMA

"Star Wars" ganhará nova trilogia com Jon Watts

Por Da Redação | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução: GERARD JULIEN / AFP / CP
Nova trilogia de
Nova trilogia de "Star Wars" será comandada por Jon Watts, diretor conhecido pelos filmes de "Homem-Aranha". Elenco e data de estreia ainda não foram divulgados.

A franquia “Star Wars” ganhará uma nova trilogia nos cinemas. O primeiro filme do projeto será comandado pelo diretor Jon Watts, conhecido por dirigir a trilogia de “Homem-Aranha” estrelada por Tom Holland.

O novo longa está em desenvolvimento pela Lucasfilm, mas ainda não teve título, história ou data de estreia divulgados.

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Diretor já tem experiência com Star Wars

Jon Watts já trabalhou anteriormente no universo de “Star Wars”. Ele é um dos criadores da série “Star Wars: Skeleton Crew”, lançada em 2024.

A produção acompanha um grupo de crianças que fica perdido pela galáxia e tenta encontrar o caminho de volta para casa.

Watts também dirigiu os filmes “Homem-Aranha: De Volta ao Lar”, “Homem-Aranha: Longe de Casa” e “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”, todos estrelados por Tom Holland.

Próximo filme da franquia

Antes da nova trilogia, outro projeto de “Star Wars” chegará aos cinemas. “Star Wars: Starfighter” tem estreia prevista para 27 de maio de 2027.

O filme será um spin-off independente estrelado por Ryan Gosling e terá a história ambientada cinco anos após os acontecimentos de “Star Wars: A Ascensão Skywalker”.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre a trama, o elenco ou a previsão de lançamento do primeiro filme da nova trilogia.

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