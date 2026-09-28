O piracicabano Gabriel Leite conquistou, neste último fim de semana, o título do Pan-Americano de Beach Tennis na categoria Sub-16, representando o Brasil na competição internacional. O atleta foi campeão nas duplas masculinas ao lado de Edgar Calixtro, do Paraná.
A conquista é o principal resultado de Gabriel na temporada e coroa um ano marcado pela participação em competições nacionais e internacionais.
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Caminho até o título
Na campanha pelo ouro, Gabriel e Edgar avançaram diretamente para as oitavas de final. Nas quartas de final, derrotaram uma dupla de Aruba. Na semifinal, os brasileiros superaram uma forte parceria da Venezuela e garantiram vaga na decisão.
Na final, Gabriel e Edgar venceram outra dupla brasileira e ficaram com o título do Pan-Americano Sub-16.
Bronze nas duplas mistas
Gabriel também subiu ao pódio nas duplas mistas. Ao lado de Sophia Nunes, de São Paulo, o piracicabano conquistou a medalha de bronze.
Com os dois resultados, Gabriel encerrou sua participação no Pan-Americano com duas medalhas e como campeão da principal categoria em que disputou a competição.
Destaque no cenário nacional
Ao longo do ano, Gabriel disputou diversos torneios da CBT (Confederação Brasileira de Tênis). O desempenho nas competições fez com que ele encerrasse a temporada como o quarto melhor beach tenista Sub-16 do Brasil.
O atleta também participou de diversos torneios da ITF, no circuito internacional, e atualmente está entre os 300 melhores jogadores do mundo no ranking adulto.
Convocação para a Seleção Brasileira
O bom desempenho durante a temporada rendeu a Gabriel uma convocação para integrar a Seleção Brasileira Sub-16 na disputa do Pan-Americano.
A convocação foi coroada com o título nas duplas masculinas e a medalha de bronze nas duplas mistas. Para o atleta de Piracicaba, o resultado representa a principal conquista da temporada e mais um passo em sua trajetória no beach tennis nacional e internacional.