O piracicabano Gabriel Leite conquistou, neste último fim de semana, o título do Pan-Americano de Beach Tennis na categoria Sub-16, representando o Brasil na competição internacional. O atleta foi campeão nas duplas masculinas ao lado de Edgar Calixtro, do Paraná.

A conquista é o principal resultado de Gabriel na temporada e coroa um ano marcado pela participação em competições nacionais e internacionais.

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