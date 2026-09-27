A unidade já passou por reforma e agora ganha uma ampliação de 288 metros quadrados, formada por 16 módulos que serão incorporados à estrutura existente e começaram a ser instalados nesta sexta-feira, 25/09. O novo espaço contará com sala de curativos, consultórios, consultório odontológico, sala de espera, banheiros e banheiro adaptado para pessoas com deficiência (PCD), entre outros espaços.

A ampliação integra o conjunto de ações desenvolvidas pela Prefeitura na Zona Norte por meio do Saúde nos Bairros, programa que reúne iniciativas para ampliar e qualificar os serviços de saúde oferecidos à população nos bairros.

O sistema modular permite que as estruturas sejam produzidas previamente e posteriormente instaladas no local, contribuindo para reduzir o tempo de execução da ampliação. A estratégia vem sendo utilizada pela Prefeitura como alternativa para aumentar a capacidade da rede municipal e adequar os espaços às necessidades de atendimento da população.