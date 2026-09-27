A unidade já passou por reforma e agora ganha uma ampliação de 288 metros quadrados, formada por 16 módulos que serão incorporados à estrutura existente e começaram a ser instalados nesta sexta-feira, 25/09. O novo espaço contará com sala de curativos, consultórios, consultório odontológico, sala de espera, banheiros e banheiro adaptado para pessoas com deficiência (PCD), entre outros espaços.
A ampliação integra o conjunto de ações desenvolvidas pela Prefeitura na Zona Norte por meio do Saúde nos Bairros, programa que reúne iniciativas para ampliar e qualificar os serviços de saúde oferecidos à população nos bairros.
O sistema modular permite que as estruturas sejam produzidas previamente e posteriormente instaladas no local, contribuindo para reduzir o tempo de execução da ampliação. A estratégia vem sendo utilizada pela Prefeitura como alternativa para aumentar a capacidade da rede municipal e adequar os espaços às necessidades de atendimento da população.
No Bosques do Lenheiro, a Prefeitura já utilizou o sistema modular para a construção de uma unidade de saúde com 650 metros quadrados e 32 módulos. O projeto também incorporou recursos voltados à acessibilidade, como banheiros para pessoas com deficiência, incluindo espaço com estrutura específica para usuários de bolsa de colostomia.
No Parque Piracicaba, os 16 novos módulos permitirão ampliar a estrutura da unidade já existente, com novos ambientes destinados ao atendimento da população e melhores condições de trabalho para os profissionais.
A iniciativa faz parte das ações de fortalecimento da rede municipal de Saúde na Zona Norte, região que vem recebendo diferentes investimentos e ações por meio do Saúde nos Bairros.