A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) realiza, no dia 22 de outubro, o Sarau Luiz de Queiroz, em Piracicaba. O evento será realizado a partir das 19h, na tenda instalada no gramado ao lado do Museu Luiz de Queiroz, e reunirá diferentes manifestações artísticas.
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Manifestações artísticas
O sarau contará com apresentações de música, dança, poesia e outras modalidades artísticas. A iniciativa tem como objetivo estimular a expressão artística e ampliar a participação da comunidade em atividades culturais.
O evento também busca aproximar artistas de Piracicaba e região da comunidade universitária, criando um espaço para apresentações e troca de experiências.
Inscrições são gratuitas
Artistas interessados em participar podem se inscrever gratuitamente até 15 de outubro. Podem participar artistas individuais ou grupos, tanto integrantes da comunidade da Esalq quanto pessoas do público externo.
Cada apresentação terá duração de até cinco minutos. O tempo poderá ser ajustado pela organização conforme o número de inscritos, respeitando o limite de duas horas de duração do evento.
Estrutura para as apresentações
Os participantes deverão levar seus próprios instrumentos. A organização disponibilizará equipamentos básicos de sonorização, como microfones e caixas de som, além de acompanhamento técnico. A ordem das apresentações será definida pela organização e informada previamente aos inscritos.
Evento é aberto ao público
O Sarau Luiz de Queiroz é realizado pela Comissão de Cultura e Extensão Universitária da Esalq, pelo Serviço de Cultura e Extensão Universitária da Esalq e pela Comissão de Cultura e Extensão Universitária da CENA/USP.
A entrada é gratuita e aberta à comunidade.
Serviço
Sarau Luiz de Queiroz
Data: 22 de outubro de 2026
Horário: 19h
Local: tenda no gramado ao lado do Museu Luiz de Queiroz – Esalq/USP, Piracicaba
Entrada: gratuita
Inscrições: até 15 de outubro, pelo formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe90kY_MarEtZWtnDLevHt3YB0YBIttRnRCwS10Kst-5P0FqA/viewform.