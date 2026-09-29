A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) realiza, no dia 22 de outubro, o Sarau Luiz de Queiroz, em Piracicaba. O evento será realizado a partir das 19h, na tenda instalada no gramado ao lado do Museu Luiz de Queiroz, e reunirá diferentes manifestações artísticas.

O sarau contará com apresentações de música, dança, poesia e outras modalidades artísticas. A iniciativa tem como objetivo estimular a expressão artística e ampliar a participação da comunidade em atividades culturais.

O evento também busca aproximar artistas de Piracicaba e região da comunidade universitária, criando um espaço para apresentações e troca de experiências.

Inscrições são gratuitas