4) Esse período de campanha eleitoral foi marcado por crise institucional ocorrida no Supremo Tribunal Federal (STF). Qual sua visão sobre o que está acontecendo?

A meu ver, o Supremo Tribunal Federal (STF) tomou recentemente diversas decisões inconstitucionais e que resultaram na usurpação da competência legislativa do Congresso Nacional. Exemplos claros de infração à separação dos poderes da República ocorreram nos votos dos Ministros no sentido de descriminalizar o aborto e as drogas. A legislação sobre essas matérias cabe exclusivamente aos parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal eleitos pelo povo brasileiro, de tal forma que o STF está se apropriando da competência legislativa dos parlamentares ao arrepio da vontade do povo brasileiro. O agigantamento do poder do STF é decorrência direta da falta de atuação do Congresso Nacional que tem o dever constitucional de impor limites e fiscalizar a atuação dos membros do STF. O Congresso pode e deve aprovar leis que disciplinem a conduta dos Ministros. Também pode aprovar leis que modifiquem e ampliem as hipóteses legais para o impeachment de Ministros. Todavia, hoje a maioria dos congressistas é despreparada para o exercício da função. São deputados federais e senadores que nunca leram uma lei na vida antes de ingressarem no Congresso Nacional. Com a falta absoluta de conhecimento e aptidão para o exercício do cargo, os deputados e senadores apresentam atuação vergonhosa, a qual corrobora para a situação atual de descontrole do STF.

Como professora doutora em Direito, defendo maior supervisão e monitoramento do Supremo Tribunal Federal, para que os Ministros da Suprema Corte não julguem de forma a desconsiderar a Constituição Federal brasileira. Sou a favor do impeachment de Ministros que violem as normas estipuladas pela Constituição Federal, a moralidade e a imparcialidade que devem existir no sistema judicial.