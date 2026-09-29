A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na última sexta-feira (25), a apreensão de dois lotes do medicamento Ocrevus (ocrelizumabe) 300 mg/10 ml, utilizado no tratamento de pacientes com determinadas formas de esclerose múltipla. A medida foi publicada pela agência após a identificação de irregularidades na distribuição dos produtos.
VEJA MAIS :
- Esalq promove sarau com música, dança e poesia em Piracicaba
- Piracicabano Gabriel Leite é ouro no Pan-Americano Sub-16
- Anvisa alerta sobre riscos de misturar produtos de limpeza
Dois lotes foram atingidos pela medida
Os lotes proibidos são H7953B14 e H7953B06. Segundo a Anvisa, os medicamentos foram distribuídos em julho de 2026 pela empresa Laf Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.
A empresa está com a Autorização de Funcionamento (AFE) inativa desde outubro de 2025 e, de acordo com a agência, não está autorizada a distribuir, comercializar ou importar medicamentos.
Medicamento tinha como destino outros países
A Anvisa informou que os produtos foram regularmente fabricados pela empresa detentora do registro, mas os dois lotes tinham como destino original outros países e não o mercado brasileiro.
Por causa da entrada irregular no país, a agência afirma que não é possível garantir que as condições sanitárias necessárias para a conservação e a integridade dos medicamentos tenham sido mantidas durante toda a cadeia de distribuição.
Além da apreensão, a Anvisa proibiu o armazenamento, venda, distribuição, exportação, importação, propaganda e transporte dos dois lotes.
Ocrevus é usado no tratamento da esclerose múltipla
O Ocrevus teve o registro aprovado pela Anvisa em 2022 e é indicado para o tratamento de pacientes com formas recorrentes de esclerose múltipla (EMR) e esclerose múltipla progressiva primária (EMPP).
A agência ressaltou que a proibição se refere especificamente aos lotes H7953B14 e H7953B06, devido à origem irregular dos produtos.
Empresa já havia sido autuada
Segundo a Anvisa, a Laf Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. já havia sido autuada anteriormente pela distribuição de medicamentos falsificados. Na ocasião, o caso foi encaminhado às autoridades policiais.
Outro recolhimento foi determinado
Na mesma ação de fiscalização, a Anvisa também determinou o recolhimento de todos os medicamentos manipulados estéreis produzidos pela ICT Farmacêutica Ltda. entre 31 de agosto e 2 de setembro de 2026.
A medida suspende a venda, distribuição, manipulação e divulgação dos produtos. A agência informou ter identificado deficiências críticas em instalações, processos assépticos, esterilização, filtração e no sistema de garantia da qualidade, comprometendo a esterilidade, a qualidade, a segurança e a eficácia das preparações manipuladas.