A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na última sexta-feira (25), a apreensão de dois lotes do medicamento Ocrevus (ocrelizumabe) 300 mg/10 ml, utilizado no tratamento de pacientes com determinadas formas de esclerose múltipla. A medida foi publicada pela agência após a identificação de irregularidades na distribuição dos produtos.

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Dois lotes foram atingidos pela medida