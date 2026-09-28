A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou um alerta sobre os riscos de misturar produtos de limpeza durante a faxina. Segundo a agência, as chamadas “misturinhas”, que circulam com frequência nas redes sociais, podem provocar reações químicas e representar riscos à saúde.

A orientação é que os produtos não sejam misturados, a menos que o próprio rótulo indique que determinada combinação é permitida. Isso ocorre porque os saneantes possuem diferentes composições químicas e, quando combinados de forma inadequada, podem gerar substâncias perigosas.

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