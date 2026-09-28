A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou um alerta sobre os riscos de misturar produtos de limpeza durante a faxina. Segundo a agência, as chamadas “misturinhas”, que circulam com frequência nas redes sociais, podem provocar reações químicas e representar riscos à saúde.
A orientação é que os produtos não sejam misturados, a menos que o próprio rótulo indique que determinada combinação é permitida. Isso ocorre porque os saneantes possuem diferentes composições químicas e, quando combinados de forma inadequada, podem gerar substâncias perigosas.
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Água sanitária exige atenção
A Anvisa chama atenção especialmente para produtos à base de hipoclorito de sódio, como a água sanitária. Quando esse tipo de produto é misturado a determinadas substâncias ácidas, pode ocorrer liberação de gás cloro.
Já a combinação com produtos que contenham amônia pode formar gases irritantes e tóxicos. A exposição pode causar ardência nos olhos, irritação das vias respiratórias, tosse e falta de ar, além de intoxicações mais graves.
Mais produto não significa mais limpeza
Outro cuidado destacado pela agência é o uso excessivo de produtos. Caso o rótulo determine que um limpador deve ser diluído, é necessário respeitar a quantidade indicada de água e de produto.
A utilização de uma concentração maior pode aumentar a exposição às substâncias químicas sem necessariamente melhorar o resultado da limpeza.
A Anvisa também orienta atenção a sinais como cheiro muito forte, mudança de cor, aquecimento ou formação excessiva de espuma. Essas características podem indicar que está ocorrendo uma reação química, e não que o produto se tornou mais eficiente.
O que fazer em caso de intoxicação
Caso uma pessoa misture produtos e comece a apresentar sintomas, a primeira recomendação é sair do ambiente e procurar um local ventilado.
A orientação é não tentar neutralizar a mistura acrescentando outro produto. Em caso de sintomas como ardência nos olhos, tosse, tontura, náusea ou dificuldade para respirar, é necessário procurar atendimento de saúde.
A população também pode buscar orientação pelo Disque-Intoxicação, no telefone 0800 722 6001. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.