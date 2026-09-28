O Dia Mundial contra a Raiva, celebrado nesta segunda-feira (28), reforça a importância da prevenção contra uma das zoonoses mais graves. Em Piracicaba, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) alerta para os cuidados com morcegos e destaca a necessidade de manter a vacinação antirrábica de cães e gatos em dia.

Segundo o CCZ, cinco morcegos encontrados em diferentes regiões de Piracicaba tiveram resultado positivo para raiva neste ano. Os animais foram localizados nos bairros São Dimas, Parque São Jorge, Chácara Espéria e Campestre.

De acordo com o órgão, qualquer espécie de morcego pode estar infectada. Por isso, animais encontrados caídos, mortos, dentro de residências, voando durante o dia ou apresentando comportamento incomum devem ser considerados suspeitos.

A orientação é não tocar, manipular ou tentar capturar o animal. Se possível, o morcego deve ser isolado com um balde, caixa ou outro recipiente, sem contato direto, até a chegada da equipe do CCZ.