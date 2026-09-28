O Dia Mundial contra a Raiva, celebrado nesta segunda-feira (28), reforça a importância da prevenção contra uma das zoonoses mais graves. Em Piracicaba, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) alerta para os cuidados com morcegos e destaca a necessidade de manter a vacinação antirrábica de cães e gatos em dia.
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Cinco morcegos testaram positivo em 2026
Segundo o CCZ, cinco morcegos encontrados em diferentes regiões de Piracicaba tiveram resultado positivo para raiva neste ano. Os animais foram localizados nos bairros São Dimas, Parque São Jorge, Chácara Espéria e Campestre.
De acordo com o órgão, qualquer espécie de morcego pode estar infectada. Por isso, animais encontrados caídos, mortos, dentro de residências, voando durante o dia ou apresentando comportamento incomum devem ser considerados suspeitos.
A orientação é não tocar, manipular ou tentar capturar o animal. Se possível, o morcego deve ser isolado com um balde, caixa ou outro recipiente, sem contato direto, até a chegada da equipe do CCZ.
Vacinação protege cães e gatos
A raiva é uma doença viral que pode atingir mamíferos, incluindo seres humanos, cães, gatos e animais silvestres. A transmissão ocorre principalmente pela saliva de animais infectados, por meio de mordidas, arranhaduras ou lambeduras em ferimentos e mucosas. Após o aparecimento dos sinais clínicos, a doença apresenta letalidade próxima de 100%.
Mesmo animais que não têm acesso às ruas precisam estar protegidos. Um morcego infectado pode entrar em uma residência e ter contato com cães ou gatos, especialmente gatos, que podem apresentar comportamento predatório.
Em Piracicaba, a vacinação antirrábica gratuita está disponível durante todo o ano no Centro de Controle de Zoonoses para cães e gatos a partir de três meses de idade.
O que fazer ao encontrar um morcego?
A população deve manter distância e afastar crianças e animais domésticos do local. O CCZ orienta que o animal não seja tocado, mesmo quando estiver morto.
Em caso de contato direto de uma pessoa ou animal com um morcego, a orientação é comunicar imediatamente o serviço de zoonoses e procurar uma unidade de saúde.
O CCZ fica na Rua Dionísio Dal Picolo, nº 21, no bairro Jupiá. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30, e aos sábados, das 8h às 11h. Informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 3427-3008 e (19) 3427-2683.