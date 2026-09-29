Manter amizades e relações de confiança pode trazer benefícios que vão além da convivência social. Vínculos sociais podem ajudar no enfrentamento do estresse, favorecer hábitos positivos e contribuir para o bem-estar ao longo da vida.
Além de cuidados como alimentação equilibrada, prática de atividades físicas e sono adequado, manter relações próximas também pode fazer parte de uma rotina de autocuidado.
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Apoio ajuda em momentos de dificuldade
Ter pessoas de confiança por perto pode fazer diferença diante de situações de estresse. O apoio pode ocorrer de diferentes formas, como uma conversa, uma mensagem, uma companhia para uma consulta ou simplesmente alguém disposto a ouvir.
Esse suporte pode contribuir para que situações difíceis sejam percebidas e enfrentadas de maneira diferente, além de proporcionar sensação de acolhimento e pertencimento.
Conexões sociais estão relacionadas à saúde
Uma metanálise publicada na revista científica PLOS Medicine reuniu 148 estudos e mais de 300 mil participantes. O levantamento encontrou uma probabilidade de sobrevivência aproximadamente 50% maior entre pessoas com relações sociais mais fortes.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) também reforçou a importância da conexão social, relacionando o isolamento e a solidão a diferentes problemas de saúde física, mental e cognitiva.
Qualidade é mais importante que quantidade
Ter muitos contatos não significa necessariamente estar conectado. Uma pessoa pode estar cercada por outras e ainda se sentir sozinha, enquanto alguém com poucos amigos pode ter relações nas quais se sente amparado.
Por isso, a qualidade dos vínculos pode ser mais importante do que a quantidade. Atividades simples, como caminhar, tomar um café ou almoçar juntos, podem ajudar a manter a proximidade.
Novas amizades podem surgir
Novos vínculos também podem ser construídos ao longo da vida. Cursos, atividades esportivas e eventos culturais são alguns dos ambientes que favorecem encontros frequentes e podem contribuir para o surgimento de novas amizades.
Essas relações costumam ser construídas gradualmente, por meio da convivência, disponibilidade, reciprocidade e confiança.
Pequenas atitudes ajudam a manter os vínculos
Entre as maneiras de fortalecer as amizades estão marcar encontros sem esperar uma ocasião especial, retomar o contato com pessoas que estão distantes e criar uma rotina de atividades em conjunto.
Também é importante demonstrar disponibilidade para ouvir e estar presente. Mais do que manter uma agenda cheia, a ideia é reservar tempo para relações consideradas significativas.