Manter amizades e relações de confiança pode trazer benefícios que vão além da convivência social. Vínculos sociais podem ajudar no enfrentamento do estresse, favorecer hábitos positivos e contribuir para o bem-estar ao longo da vida.

Além de cuidados como alimentação equilibrada, prática de atividades físicas e sono adequado, manter relações próximas também pode fazer parte de uma rotina de autocuidado.

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