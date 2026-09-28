O deputado federal Luiz Carlos Motta esteve em Piracicaba nesta segunda-feira (28), onde participou de uma reunião com representantes de sindicatos no Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e Região. O deputado estadual Alex Madureira também participou do encontro.
Durante a reunião, Motta falou sobre a representação dos trabalhadores no Congresso Nacional e defendeu a presença de parlamentares ligados às pautas trabalhistas nas discussões sobre projetos que afetam a categoria.
Saiba mais:
Segundo o deputado, atualmente há menos parlamentares com atuação voltada diretamente aos interesses dos trabalhadores em comparação com períodos anteriores. Ele citou a existência de diferentes bancadas e frentes parlamentares no Congresso, formadas por representantes de setores e grupos específicos.
“É muito importante a gente ter uma representação de trabalhadores dentro do Congresso Nacional e hoje a gente vê que são muito poucas as pessoas que representam os trabalhadores”, afirmou Motta.
Redução da jornada de trabalho
Entre os assuntos abordados durante a reunião esteve a proposta de redução da jornada semanal de trabalho. Motta citou a discussão para diminuir a jornada de 44 para 40 horas semanais e o debate sobre o fim da escala 6x1.
A Câmara dos Deputados aprovou em 2026 uma proposta que prevê jornada de 40 horas semanais e dois dias de descanso por semana. O tema também avançou para discussão no Senado.
Motta afirmou que pretende continuar defendendo a redução da jornada e a adoção de uma rotina de cinco dias de trabalho e dois de descanso. Segundo ele, a definição dos dias de folga deve considerar as características de cada atividade e ser estabelecida entre trabalhadores e empregadores.
“O que nós defendemos é cinco dias de trabalho e dois de descanso, que é redução da jornada. Agora, a escala de trabalho fica para cada patrão fazer com os seus empregados”, declarou.
O deputado também afirmou que a definição sobre quais dias serão destinados ao descanso não precisaria ser igual para todas as categorias. “Não podemos também nos meter nessa questão de escala, ou sábado e domingo de descanso ou segunda e terça. Aí vai ficar a critério dos trabalhadores e dos empregadores decidirem”, disse.
Reunião com lideranças
Durante a passagem por Piracicaba, Motta também destacou a importância do contato com representantes sindicais para apresentar as ações realizadas durante o mandato e ouvir demandas locais.
De acordo com o deputado, encontros com lideranças permitem discutir votações realizadas no Congresso e projetos relacionados aos trabalhadores, além de apresentar propostas para um eventual novo mandato.
Motta afirmou ainda que busca apoio das lideranças sindicais para sua representação na Câmara dos Deputados.
Recursos para Piracicaba
Questionado sobre a possibilidade de destinar recursos federais para Piracicaba caso seja reeleito, o deputado disse que pretende manter o modelo de definição de emendas utilizado durante os dois mandatos anteriores.
Segundo ele, a escolha dos setores que receberão os recursos deve ser feita a partir das demandas apresentadas por lideranças locais. Entre as áreas citadas estão saúde, infraestrutura, assistência social e esporte.
“Quando tem a destinação de algumas emendas, a gente faz alguma reunião com as lideranças aqui da cidade, vereadores, prefeito, vice-prefeito, as entidades da cidade, para ver o que é importante naquele momento para mandar recurso para cá”, afirmou.
O deputado disse que pretende manter esse formato de diálogo com representantes do município para definir as prioridades de aplicação dos recursos federais.
A reunião desta segunda-feira reuniu representantes sindicais e parlamentares para discutir pautas relacionadas ao trabalho, à atuação no Congresso Nacional e às demandas de Piracicaba.
Ver esse post no Instagram