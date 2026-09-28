Entre os assuntos abordados durante a reunião esteve a proposta de redução da jornada semanal de trabalho. Motta citou a discussão para diminuir a jornada de 44 para 40 horas semanais e o debate sobre o fim da escala 6x1.

A Câmara dos Deputados aprovou em 2026 uma proposta que prevê jornada de 40 horas semanais e dois dias de descanso por semana. O tema também avançou para discussão no Senado.

Motta afirmou que pretende continuar defendendo a redução da jornada e a adoção de uma rotina de cinco dias de trabalho e dois de descanso. Segundo ele, a definição dos dias de folga deve considerar as características de cada atividade e ser estabelecida entre trabalhadores e empregadores.