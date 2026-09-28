A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira (28) o registro da Capvaxive, uma vacina pneumocócica conjugada 21-valente destinada a adultos com 18 anos ou mais. O imunizante protege contra 21 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae e foi autorizado para a prevenção de doença pneumocócica invasiva e pneumonia.

A bactéria pneumocócica pode estar associada a diferentes tipos de infecção. Entre os quadros mais leves estão problemas como otite média e sinusite, enquanto as manifestações mais graves incluem doença pneumocócica invasiva, pneumonia bacteriana, meningite e sepse. A nova vacina, porém, teve sua indicação brasileira estabelecida especificamente para prevenção de doença invasiva e pneumonia em adultos.

A aprovação brasileira ocorre após a análise do pedido de registro por um procedimento regulatório otimizado. Segundo a Anvisa, o processo utilizou integralmente o mecanismo de reliance, baseado na confiança em avaliações realizadas por outras autoridades regulatórias. Nesse caso, a autoridade estrangeira equivalente considerada foi a Food and Drug Administration (FDA), dos Estados Unidos.