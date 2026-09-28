A Casas Bahia abriu um novo leilão online pela plataforma Kwara com móveis, eletrodomésticos e eletrônicos. Alguns lotes apresentam valores de lance até 82% inferiores aos preços de referência. A disputa segue até 2 de outubro de 2026, e os produtos ficam disponíveis para retirada em Jundiaí, no interior de São Paulo.
Entre os itens disponíveis estão televisores, geladeiras, lavadoras, fogões, caixas de som e móveis. A lista também inclui lotes com mais de um produto, como conjuntos de televisores. Um dos lotes consultados pela plataforma reúne duas TVs TCL com valor de referência de R$ 4.265,41, enquanto outros conjuntos aparecem com diferenças ainda maiores entre o preço de referência e os lances registrados. Os valores, porém, podem mudar conforme novos participantes entram na disputa.
Um dos menores valores encontrados no início do evento foi o de uma mesa de centro, com lance de R$ 39 diante de um valor de referência de R$ 131,64. Também aparecem televisores TCL, inclusive modelos de grandes dimensões, além de refrigeradores Electrolux e outros eletrodomésticos. Como os lotes são disputados online, o valor exibido durante a consulta não representa necessariamente o preço pelo qual o item será arrematado.
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Como participar do leilão
O interessado precisa criar cadastro na plataforma Kwara, concordar com as condições de uso e solicitar a habilitação para participar do evento. O sistema permite o envio de lances manuais e também oferece a opção de programar um valor máximo para que novas ofertas sejam feitas automaticamente dentro do limite estabelecido pelo participante.
Outro ponto que merece atenção é a condição dos produtos. Os bens são vendidos no estado em que se encontram e podem apresentar avarias, riscos, sujeira, sinais de uso, desgaste ou ausência de peças, acessórios e componentes. A plataforma informa ainda que os itens são provenientes de logística reversa e não têm garantia de funcionamento ou direito a troca e devolução.
A retirada também fica sob responsabilidade do comprador e deve seguir o cronograma definido para o evento. Para o lote consultado, a Kwara informa retirada em Jundiaí entre os dias 13 e 16 de outubro, mediante agendamento. Por isso, antes de fazer um lance, é importante conferir a descrição completa do lote, o local de retirada, as condições do produto e todas as regras do edital.