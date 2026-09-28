A Casas Bahia abriu um novo leilão online pela plataforma Kwara com móveis, eletrodomésticos e eletrônicos. Alguns lotes apresentam valores de lance até 82% inferiores aos preços de referência. A disputa segue até 2 de outubro de 2026, e os produtos ficam disponíveis para retirada em Jundiaí, no interior de São Paulo.

Entre os itens disponíveis estão televisores, geladeiras, lavadoras, fogões, caixas de som e móveis. A lista também inclui lotes com mais de um produto, como conjuntos de televisores. Um dos lotes consultados pela plataforma reúne duas TVs TCL com valor de referência de R$ 4.265,41, enquanto outros conjuntos aparecem com diferenças ainda maiores entre o preço de referência e os lances registrados. Os valores, porém, podem mudar conforme novos participantes entram na disputa.

Um dos menores valores encontrados no início do evento foi o de uma mesa de centro, com lance de R$ 39 diante de um valor de referência de R$ 131,64. Também aparecem televisores TCL, inclusive modelos de grandes dimensões, além de refrigeradores Electrolux e outros eletrodomésticos. Como os lotes são disputados online, o valor exibido durante a consulta não representa necessariamente o preço pelo qual o item será arrematado.