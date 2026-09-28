A Oji Papéis Especiais completa 15 anos de atuação no Brasil em 2026, marcada por investimentos em tecnologia, modernização da unidade de Piracicaba e expansão para novos mercados. A fábrica de Monte Alegre, cuja história começou em 1953, passou por diferentes fases até ser adquirida, em 2011, pela japonesa Oji Holdings Corporation.

Desde então, a unidade passou por uma transformação na estrutura produtiva, nos processos e no portfólio de produtos. Um dos principais marcos foi o Projeto OJI 21, considerado o maior investimento realizado pela companhia na fábrica brasileira.

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