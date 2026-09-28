O piracicabano Gabriel Leite, de 16 anos, foi convocado para integrar a Seleção Brasileira Sub-16 de Beach Tennis. O atleta vai representar o país no Pan-Americano de Beach Tennis, marcado para outubro, em Cuiabá.
Gabriel é apontado como o primeiro e único atleta da região de Piracicaba convocado para a Seleção Brasileira na modalidade. O jovem treina há quatro anos com o professor Lucas Menegale, que acompanha sua trajetória e desenvolvimento no esporte.
A convocação veio após uma campanha de destaque nas competições da categoria. Gabriel conquistou o título das duplas masculinas Sub-16, ao lado de Edgar Calixtro, do Paraná, além de garantir a medalha de bronze nas duplas mistas, em parceria com Sophia Nunes, de São Paulo.
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Campanha até o título
Na disputa das duplas masculinas, Gabriel e Edgar avançaram diretamente para as oitavas de final, sem precisar disputar a fase anterior.
Nas quartas de final, a dupla brasileira enfrentou representantes de Aruba e garantiu a classificação. Na semifinal, os atletas tiveram pela frente uma dupla da Venezuela e avançaram para a decisão.
Na final, Gabriel e Edgar enfrentaram outra dupla brasileira e conquistaram o título da categoria masculina Sub-16.
Bronze nas duplas mistas
Além do título no masculino, Gabriel também subiu ao pódio nas duplas mistas. Ao lado de Sophia Nunes, de São Paulo, o atleta conquistou a medalha de bronze.
Os resultados contribuíram para a convocação do piracicabano para defender o Brasil no Pan-Americano Sub-16.
Quatro anos de treinamento
Gabriel treina com o professor Lucas Menegale há quatro anos. Nesse período, o jovem vem participando de competições e acumulando experiência no Beach Tennis.
Aos 16 anos, ele terá agora a oportunidade de vestir a camisa da Seleção Brasileira e disputar uma competição internacional pela categoria de base.
Representando Piracicaba
Com a convocação, Gabriel passa a representar Piracicaba e a região em uma competição internacional. Segundo as informações divulgadas sobre a convocação, ele é o primeiro e único atleta da região a ser chamado para a Seleção Brasileira de Beach Tennis.
O Pan-Americano Sub-16 será realizado em outubro, em Cuiabá, reunindo atletas de diferentes países. Para Gabriel, a competição marca uma nova etapa na trajetória construída ao longo dos últimos quatro anos no esporte.