O piracicabano Gabriel Leite, de 16 anos, foi convocado para integrar a Seleção Brasileira Sub-16 de Beach Tennis. O atleta vai representar o país no Pan-Americano de Beach Tennis, marcado para outubro, em Cuiabá.

Gabriel é apontado como o primeiro e único atleta da região de Piracicaba convocado para a Seleção Brasileira na modalidade. O jovem treina há quatro anos com o professor Lucas Menegale, que acompanha sua trajetória e desenvolvimento no esporte.