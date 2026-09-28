Uma abordagem de rotina da Polícia Militar terminou com a apreensão de aproximadamente R$ 70 mil em produtos contrabandeados na Comunidade Pantanal, em Piracicaba, na manhã desta segunda-feira (28).
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A ação foi realizada por policiais da 1ª Companhia do 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior (10º BPM/I), que faziam patrulhamento no entorno da comunidade quando abordaram um homem saindo de uma residência com uma bolsa.
Durante a busca, os policiais encontraram mercadorias de origem estrangeira sem documentação fiscal. A suspeita levou a equipe a fazer diligência no interior do imóvel.
No local, foram encontrados outros envolvidos e um grande estoque de produtos destinados ao comércio ilegal, principalmente cigarros de origem estrangeira, além de insumos e cadernos com anotações referentes à contabilidade e à distribuição do material.
Segundo a PM, a mercadoria seria destinada ao abastecimento de bares e comércios de Piracicaba e da região.
Nenhum dos envolvidos apresentou nota fiscal ou comprovante de origem regular dos produtos. Todo o material apreendido, avaliado preliminarmente em R$ 70 mil — valor que ainda passa por contabilização detalhada —, e os envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Piracicaba, onde a ocorrência segue em andamento pelos crimes de contrabando e descaminho.
A Polícia Federal vai investigar a origem da mercadoria e a rede de distribuição na cidade.