A ação foi realizada por policiais da 1ª Companhia do 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior (10º BPM/I), que faziam patrulhamento no entorno da comunidade quando abordaram um homem saindo de uma residência com uma bolsa.

Uma abordagem de rotina da Polícia Militar terminou com a apreensão de aproximadamente R$ 70 mil em produtos contrabandeados na Comunidade Pantanal, em Piracicaba, na manhã desta segunda-feira (28).

Durante a busca, os policiais encontraram mercadorias de origem estrangeira sem documentação fiscal. A suspeita levou a equipe a fazer diligência no interior do imóvel.

No local, foram encontrados outros envolvidos e um grande estoque de produtos destinados ao comércio ilegal, principalmente cigarros de origem estrangeira, além de insumos e cadernos com anotações referentes à contabilidade e à distribuição do material.

Segundo a PM, a mercadoria seria destinada ao abastecimento de bares e comércios de Piracicaba e da região.