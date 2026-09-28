O Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6) autorizou o uso e o sacrifício de animais em atividades de ensino do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG), no Campus Rio Pomba. A decisão permite os procedimentos desde que sejam realizados de acordo com as normas técnicas e éticas previstas na legislação.

A medida modificou uma decisão de primeira instância que havia proibido de forma ampla o sacrifício de coelhos e de outras espécies durante atividades de ensino da instituição. Com a nova determinação, o impedimento geral deixa de valer, mas continuam proibidos procedimentos que envolvam violência ou agressão aos animais.

O tribunal também manteve a multa de R$ 10 mil por evento ou aula realizada em desacordo com a ordem judicial. O caso chegou à segunda instância depois que o IF Sudeste MG apresentou um recurso contra a decisão anterior, argumentando que as normas federais permitem determinadas práticas com animais em atividades de ensino quando são observados os requisitos estabelecidos.