A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi), por meio da Escola de Negócios, lançou neste mês o Ciclo Cuidar, programa criado para promover saúde, prevenção e bem-estar dos colaboradores dentro das empresas. As adesões estão abertas para negócios de todos os portes, associados ou não à entidade.
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Programa reúne quatro áreas de cuidado
O Ciclo Cuidar é dividido em quatro módulos: saúde mental, cuidado da mulher, saúde masculina e saúde financeira. A Acipi Escola de Negócios é responsável pela contratação dos especialistas, organização da programação, emissão dos certificados e disponibilização dos materiais de apoio.
Na área de saúde mental, o psicanalista e professor Júnior Ometto conduz o encontro “O peso invisível que compromete sua performance”. A atividade aborda autoconhecimento e inteligência emocional como ferramentas para lidar com pressões, fortalecer a saúde emocional e melhorar o desempenho no ambiente profissional.
O módulo de cuidado da mulher, intitulado “A pausa necessária”, é conduzido por Jaque Borges ou Gabriela Nascimento. O encontro trabalha práticas de autocuidado, consciência corporal e prevenção, com o objetivo de incentivar hábitos que possam ser incorporados à rotina.
Já a programação voltada à saúde masculina conta com Gustavo Andrés Gonzalez Briones, responsável pelo encontro “Até onde você quer chegar?”. O conteúdo relaciona hábitos, disciplina e prevenção, além de abordar os impactos das escolhas diárias na qualidade de vida e na produtividade.
A saúde financeira completa a programação com o tema “Porque saúde financeira também é bem-estar”, apresentado pelos especialistas Beto Almada e Cláudio Siqueira Junior. O encontro oferece ferramentas para organização das finanças pessoais, redução do estresse financeiro e construção de maior equilíbrio e segurança.
Proposta surgiu de demandas das empresas
Segundo o presidente da Acipi, Mauricio Benato, a criação do programa partiu de demandas identificadas no relacionamento da entidade com empresários.
De acordo com ele, setores de Recursos Humanos enfrentam dificuldades para estruturar um calendário contínuo de ações voltadas ao bem-estar, além de encontrar especialistas e organizar os encontros de forma recorrente.
Com o Ciclo Cuidar, a Acipi passa a concentrar essa estrutura, oferecendo conteúdos e profissionais especializados para a realização das atividades dentro das empresas.
Empresas recebem certificados e selo
Além dos conteúdos, o programa oferece benefícios às empresas participantes. Entre eles estão a emissão de certificado nominal aos colaboradores e um relatório de participação com registro de presença e dos temas abordados.
O documento também pode ser utilizado como subsídio para ações relacionadas ao Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).
As organizações participantes recebem ainda o selo Ciclo Cuidar 2026, que poderá ser utilizado na comunicação interna e externa da empresa.
Encontros são realizados dentro das empresas
Após a adesão, a empresa participa de uma reunião de alinhamento para personalização dos encontros e definição das datas. As atividades são realizadas presencialmente, dentro da própria empresa, com duração média de uma hora.
A condução dos encontros fica sob responsabilidade da Acipi Escola de Negócios.
Adesões estão abertas
O investimento para a contratação de um encontro individual é de R$ 1 mil, incluindo conteúdo, especialista e certificação dos participantes.
Já o ciclo completo, com os quatro módulos integrados, custa R$ 3,5 mil, valor que representa desconto de 15% em relação à contratação dos encontros separadamente. O pacote inclui ainda os encontros, o selo Ciclo Cuidar 2026 e menção da empresa nas redes sociais da Acipi.
Há condições especiais para grupos com mais de 50 colaboradores.
As adesões podem ser realizadas pelo perfil @escoladenegociosacipi.
Informações
Mais informações pelo telefone (19) 9.9895-6623.