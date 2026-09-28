A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi), por meio da Escola de Negócios, lançou neste mês o Ciclo Cuidar, programa criado para promover saúde, prevenção e bem-estar dos colaboradores dentro das empresas. As adesões estão abertas para negócios de todos os portes, associados ou não à entidade.

O Ciclo Cuidar é dividido em quatro módulos: saúde mental, cuidado da mulher, saúde masculina e saúde financeira. A Acipi Escola de Negócios é responsável pela contratação dos especialistas, organização da programação, emissão dos certificados e disponibilização dos materiais de apoio.

Na área de saúde mental, o psicanalista e professor Júnior Ometto conduz o encontro “O peso invisível que compromete sua performance”. A atividade aborda autoconhecimento e inteligência emocional como ferramentas para lidar com pressões, fortalecer a saúde emocional e melhorar o desempenho no ambiente profissional.

O módulo de cuidado da mulher, intitulado “A pausa necessária”, é conduzido por Jaque Borges ou Gabriela Nascimento. O encontro trabalha práticas de autocuidado, consciência corporal e prevenção, com o objetivo de incentivar hábitos que possam ser incorporados à rotina.