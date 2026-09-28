A cantora, rapper e atriz Negra Li será o destaque da programação de sábado (10) do Festival Curau, que chega à 15ª edição em Piracicaba. A artista se apresenta às 20h, no Engenho Central, encerrando a programação musical do segundo dia do evento, que ocorre entre 9 e 11 de outubro.
A apresentação faz parte da turnê de “O Silêncio Que Grita”, trabalho que marcou os 30 anos de carreira de Negra Li. O álbum reúne diferentes referências da música negra e amplia a trajetória da artista, que começou no rap nos anos 1990.
Negra Li iniciou sua carreira no grupo RZO e, ao longo de três décadas, consolidou uma trajetória solo que também passou pelo cinema e pela televisão. A cantora é conhecida por transitar por gêneros como rap, R&B, soul, reggae e pop.
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Festival reúne atrações nacionais e regionais
A programação do festival começa às 17h30 na sexta-feira (9) e segue até as 22h. No sábado (10), as atividades acontecem das 12h às 22h, enquanto no domingo (11) o evento será realizado das 13h às 22h. Além de Negra Li, o sábado do Curau terá apresentações de Amanda Magalhães, Aninha Barros, Baque Caipira, Batuque de Umbigada Guaiá e Du Rompa Hammond Trio. A programação combina artistas de projeção nacional com grupos ligados às manifestações culturais de Piracicaba e região.
Na sexta-feira (9), primeiro dia do evento, estão previstos o Sarau Um Salve das Minas, a Roda de Mestres e o show de Dusan Bailin. No domingo (11), o encerramento terá BNegão, Nega Duda, Luana Flores, Héloa, Muchicos, Kunts of Baby – Casa do Hip Hop e DJ Paina.
Criado em 2012, o Festival Curau é realizado pelo Instituto Curau e tem como proposta reunir música, cultura popular e diferentes linguagens artísticas. A edição de 2026 conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), em sintonia com a Política Nacional de Cultura Viva (PNCV), por meio do Ministério da Cultura, além de apoio da Prefeitura de Piracicaba.
O evento também terá Feira de Economia Criativa e atividades relacionadas à cultura popular. Outra novidade desta edição é a possibilidade de almoço no local: haverá feijoada no sábado e galinhada no domingo.
O evento também terá Feira de Economia Criativa e atividades relacionadas à cultura popular. Outra novidade desta edição é a possibilidade de almoço no local: haverá feijoada no sábado e galinhada no domingo. Segundo a organização, a entrada é gratuita, com possibilidade de retirada antecipada de ingressos pelo site do festival ou na portaria do Engenho Central. O público também poderá optar por fazer uma contribuição voluntária para ajudar na viabilização do evento.