A programação do festival começa às 17h30 na sexta-feira (9) e segue até as 22h. No sábado (10), as atividades acontecem das 12h às 22h, enquanto no domingo (11) o evento será realizado das 13h às 22h. Além de Negra Li, o sábado do Curau terá apresentações de Amanda Magalhães, Aninha Barros, Baque Caipira, Batuque de Umbigada Guaiá e Du Rompa Hammond Trio. A programação combina artistas de projeção nacional com grupos ligados às manifestações culturais de Piracicaba e região.

Na sexta-feira (9), primeiro dia do evento, estão previstos o Sarau Um Salve das Minas, a Roda de Mestres e o show de Dusan Bailin. No domingo (11), o encerramento terá BNegão, Nega Duda, Luana Flores, Héloa, Muchicos, Kunts of Baby – Casa do Hip Hop e DJ Paina.

Criado em 2012, o Festival Curau é realizado pelo Instituto Curau e tem como proposta reunir música, cultura popular e diferentes linguagens artísticas. A edição de 2026 conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), em sintonia com a Política Nacional de Cultura Viva (PNCV), por meio do Ministério da Cultura, além de apoio da Prefeitura de Piracicaba.