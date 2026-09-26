O que era para ser um ataque covarde terminou com o agressor ferido e sangrando. O homem tentou estuprar a própria enteada na noite desta sexta-feira (25), no bairro Água Branca, em Piracicaba, ecabou ferido pela vítima e espancado por populares.
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O crime chocante ocorreu dentro da residência da família, na Rua Francisco Peressin. Segundo o boletim da Polícia Militar, o padrasto partiu para cima da adolescente. Encurralada, ela reagiu com um canivete e desferiu golpes contra ele para conseguir escapar.
Tomados pela revolta, populares agrediram o homem até a chegada da polícia. O COPOM recebeu a ocorrência e despachou a equipe do Pelotão Delta, da 4ª Companhia do 10º BPM/I. Quando os policiais chegaram, encontraram o suspeito já ferido. A agilidade da vítima, que sacou o canivete, evitou o pior.
O SAMU encaminhou o indivíduo para a Santa Casa de Piracicaba e, posteriormente, ao Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC), onde permanece sob escolta policial.
A adolescente foi acolhida e encaminhada para atendimento.