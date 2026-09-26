As bets e os jogos de aposta online entraram em uma nova fase no Brasil. Uma Medida Provisória publicada nesta sexta-feira (25) determina o fim da exploração, da oferta, da intermediação e da publicidade das chamadas apostas de quota fixa no país.

A medida atinge tanto as apostas esportivas quanto os jogos online, incluindo modalidades de cassino digital associadas ao popular "jogo do tigrinho". A decisão também prevê o encerramento das autorizações concedidas às empresas que atuavam legalmente no mercado brasileiro.

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