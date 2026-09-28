A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) investiga 13 notificações relacionadas a uma doença rara que pode provocar perda de visão em pessoas que utilizavam medicamentos da classe dos agonistas de GLP-1. Os registros envolvem Ozempic, Wegovy, Rybelsus e Mounjaro, medicamentos usados principalmente no tratamento do diabetes e da obesidade.

A condição analisada é a neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica (NOIA), que ocorre quando há redução do fornecimento de sangue para uma região do nervo óptico. O problema pode provocar uma perda repentina da visão e, dependendo da extensão do dano, a alteração pode ser permanente.

A investigação, porém, não significa que os medicamentos tenham causado os casos registrados. Notificações de eventos adversos servem para que os órgãos de saúde acompanhem possíveis sinais de segurança e avaliem se existe uma relação entre determinado tratamento e um problema de saúde. A Anvisa considera necessários outros dados para estabelecer uma eventual relação de causa e efeito.