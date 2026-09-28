A história de Alvinho, menino de 10 anos da Maré, mostra como identificar altas habilidades e quando a escola pode considerar a aceleração escolar.

Aos 7 anos, Álvaro de Melo, conhecido como Alvinho, já transformava ideias em projetos de programação. Durante um curso on-line da Universidade Harvard, ele desenvolveu uma animação inspirada em sua trajetória como morador do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O trabalho mistura experiências pessoais, imaginação e um trecho interativo em formato de jogo. Nele, aparece também o Super Alvinho, personagem que o menino criou aos 5 anos para um livro escrito por ele.

Hoje, aos 10 anos, Alvinho já aprendeu inglês pela internet, desenvolveu outros projetos tecnológicos e foi identificado como uma criança com altas habilidades/superdotação (AH/SD). Em uma avaliação, alcançou 148 pontos de QI. A facilidade para aprender começou cedo: aos 4 anos, ele aprendeu a ler com a ajuda de um aplicativo. Depois, passou a se interessar por xadrez, robótica na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e programação.