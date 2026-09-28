Motoristas que trafegarem pela Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto, terão uma nova ferramenta de fiscalização a partir de 1º de outubro. Câmeras equipadas com inteligência artificial passarão a auxiliar na identificação de condutores que utilizam celular ao volante ou circulam sem o cinto de segurança.

Os equipamentos estão instalados no km 438, nos dois sentidos da rodovia, na altura da Avenida Alberto Andaló. O sistema funcionará 24 horas por dia e poderá registrar imagens em alta resolução durante o dia e à noite, inclusive de veículos em movimento.

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