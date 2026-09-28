Motoristas que trafegarem pela Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto, terão uma nova ferramenta de fiscalização a partir de 1º de outubro. Câmeras equipadas com inteligência artificial passarão a auxiliar na identificação de condutores que utilizam celular ao volante ou circulam sem o cinto de segurança.
Os equipamentos estão instalados no km 438, nos dois sentidos da rodovia, na altura da Avenida Alberto Andaló. O sistema funcionará 24 horas por dia e poderá registrar imagens em alta resolução durante o dia e à noite, inclusive de veículos em movimento.
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Como funcionará
A Ecovias Noroeste Paulista, concessionária responsável pelo trecho, ficará encarregada dos equipamentos, da infraestrutura e da manutenção do sistema. A análise das imagens será feita pela Polícia Militar Rodoviária, que deverá verificar se houve infração e, quando confirmada, realizar a autuação. A concessionária não aplica multas.
A tecnologia permitirá identificar situações que antes dependiam principalmente da observação direta dos policiais, especialmente em relação à falta do cinto de segurança.
Multas chegam a R$ 293,47
O uso do celular ao volante é considerado infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Já a falta do cinto de segurança é classificada como infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH. A regra vale para motoristas e passageiros.
Dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) apontam que um motorista que digita uma mensagem permanece, em média, 4,5 segundos sem olhar para a pista. A 80 km/h, esse intervalo corresponde a quase 100 metros percorridos sem atenção à via.
Ainda segundo a entidade, o uso do cinto nos bancos dianteiros reduz entre 45% e 60% o risco de morte em acidentes. Nos bancos traseiros, a redução varia de 44% a 75%.
Trecho registrou 373 sinistros
A implantação ocorre em uma região com grande circulação de veículos. Segundo levantamento da Ecovias Noroeste Paulista, o trecho entre os km 430 e 454 da Washington Luís, que abrange São José do Rio Preto e Mirassol, registrou 373 sinistros entre janeiro e agosto de 2026.
As colisões traseiras foram o tipo de ocorrência mais frequente. Apesar de uma redução de 17,7% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registrados 214 casos, foram contabilizadas 176 colisões traseiras nos oito primeiros meses deste ano.
Monitoramento funciona 24 horas
Além das câmeras com inteligência artificial, a Ecovias mantém uma estrutura de monitoramento e atendimento aos usuários durante todo o dia.
O Centro de Controle de Operações conta com 619 câmeras e 26 Painéis de Mensagens Variáveis, sendo 16 fixos e dez móveis. A concessionária também possui 20 bases de Serviço de Atendimento ao Usuário e uma frota operacional de 63 veículos, entre ambulâncias, guinchos leves e pesados, viaturas de inspeção e carros de apoio.
Os usuários ainda podem solicitar atendimento pelo sistema digital SOS.ECO.BR, além do telefone e WhatsApp 0800-326-3663 e dos totens instalados ao longo das rodovias.
A fiscalização com inteligência artificial começa oficialmente em 1º de outubro, no km 438 da Washington Luís, nos dois sentidos, em São José do Rio Preto.