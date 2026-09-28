O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), da Prefeitura de Piracicaba, começa a disponibilizar nesta segunda-feira (28) 264 vagas de emprego distribuídas em cerca de 70 funções. As oportunidades são para empresas do município e da região e contemplam áreas como comércio, indústria, construção civil, logística, alimentação, atendimento e vendas.
Entre as funções com maior número de oportunidades está a de atendimento ao cliente, com 25 vagas. Também há 20 vagas para operador de loja e 15 para ajudante de fundição.
Outros cargos com dez oportunidades cada são balconista, maçariqueiro, operador de ponte rolante, pedreiro e vigia. Para motorista entregador e consultor de vendas, são oito vagas em cada função. O setor de alimentação conta com sete vagas para ajudante de cozinha, enquanto auxiliar de linha de produção tem seis oportunidades.
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Salários chegam a R$ 4,5 mil
Entre as oportunidades com maior remuneração está uma vaga para mecânico diesel, com salário de R$ 4.500. Também há uma vaga para mecânico de manutenção, com remuneração de R$ 4 mil, além de duas oportunidades para serralheiro e uma para operador de torno com comando numérico, também com salário de R$ 4 mil.
Outra oportunidade é para assistente técnico de vendas, em contrato temporário, com salário de R$ 3.800. Já a vaga para operador de máquinas oferece remuneração de R$ 3.549.
Requisitos variam conforme o cargo
As exigências dependem da função e da empresa contratante. Entre os requisitos estão ensino médio completo e, em algumas oportunidades, experiência mínima de seis meses.
Também há cargos que exigem formação técnica, cursos específicos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em determinadas categorias e disponibilidade para viagens ou pernoites. Por isso, os candidatos devem conferir atentamente os requisitos antes de realizar a candidatura.
Vagas podem ser encerradas
A relação de oportunidades pode sofrer alterações conforme as empresas realizam novas contratações ou encerram os processos seletivos. As vagas permanecem disponíveis até o limite de encaminhamentos e podem ser retiradas do sistema antes disso, conforme solicitação das contratantes.
Os interessados devem acompanhar o Painel de Vagas da Prefeitura de Piracicaba, onde estão disponíveis as informações sobre cargos, quantidade de oportunidades e requisitos.
Informações
O CAT funciona no Térreo 1 do Centro Cívico, na Rua Antônio Corrêa Barbosa, nº 2.233. Informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3437-2221 ou pelo telefone (19) 3431-8500.