O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), da Prefeitura de Piracicaba, começa a disponibilizar nesta segunda-feira (28) 264 vagas de emprego distribuídas em cerca de 70 funções. As oportunidades são para empresas do município e da região e contemplam áreas como comércio, indústria, construção civil, logística, alimentação, atendimento e vendas.

Entre as funções com maior número de oportunidades está a de atendimento ao cliente, com 25 vagas. Também há 20 vagas para operador de loja e 15 para ajudante de fundição.

Outros cargos com dez oportunidades cada são balconista, maçariqueiro, operador de ponte rolante, pedreiro e vigia. Para motorista entregador e consultor de vendas, são oito vagas em cada função. O setor de alimentação conta com sete vagas para ajudante de cozinha, enquanto auxiliar de linha de produção tem seis oportunidades.