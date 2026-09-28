Na hora de comprar um carro, o consumidor pode se deparar com uma escolha comum: adquirir um veículo 0 km em uma versão mais básica ou optar por um usado mais equipado. Para tomar a decisão, é necessário analisar não apenas o preço de compra, mas também fatores como procedência, conservação, manutenção e desvalorização.
Um carro novo costuma oferecer maior previsibilidade nos primeiros anos, com garantia de fábrica e menor necessidade de reparos. Já um modelo usado pode entregar mais equipamentos e itens de conforto pelo mesmo valor de um veículo novo de entrada, mas exige atenção redobrada às condições do automóvel.
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Procedência deve ser verificada
Antes de comprar um usado, é importante conhecer o histórico do veículo. Documentação, registros de manutenção, quilometragem, possíveis acidentes e sinais de reparos devem ser conferidos.
Uma vistoria cautelar e uma avaliação mecânica também podem ajudar a identificar problemas que não são perceptíveis durante uma simples inspeção. Desgaste incompatível com a quilometragem informada, alterações na pintura e sinais de colisão são alguns dos pontos que merecem atenção.
Manutenção entra na conta
O custo do veículo não termina no momento da compra. Seguro, IPVA, combustível, revisões, pneus e eventuais reparos precisam ser considerados no planejamento.
Em um 0 km, a garantia e as revisões programadas podem proporcionar maior previsibilidade de gastos no início da utilização. No caso de um usado, o estado de conservação e o histórico de manutenção podem influenciar diretamente nas despesas futuras.
Desvalorização também pesa
Outro fator importante é a perda de valor do veículo ao longo do tempo. Carros novos passam por uma desvalorização especialmente relevante nos primeiros anos, enquanto os usados já chegam ao comprador após parte desse processo.
Por isso, é importante considerar não apenas o preço pago na compra, mas também o possível valor de revenda e o período em que o proprietário pretende permanecer com o automóvel.
Faça as contas antes de decidir
A comparação deve levar em conta o custo total de manter o veículo. Além do valor de aquisição, o consumidor pode calcular despesas previstas para os próximos anos, como seguro, impostos, combustível, manutenção e eventual perda de valor na revenda.
Dessa forma, a escolha entre um 0 km básico e um usado equipado passa a considerar o impacto real do veículo no orçamento, e não somente a quantidade de equipamentos ou o preço anunciado.
Antes de fechar negócio, pesquisar diferentes modelos, verificar a procedência do usado e colocar todos os gastos na ponta do lápis são medidas que ajudam a evitar surpresas financeiras.