Na hora de comprar um carro, o consumidor pode se deparar com uma escolha comum: adquirir um veículo 0 km em uma versão mais básica ou optar por um usado mais equipado. Para tomar a decisão, é necessário analisar não apenas o preço de compra, mas também fatores como procedência, conservação, manutenção e desvalorização.

Um carro novo costuma oferecer maior previsibilidade nos primeiros anos, com garantia de fábrica e menor necessidade de reparos. Já um modelo usado pode entregar mais equipamentos e itens de conforto pelo mesmo valor de um veículo novo de entrada, mas exige atenção redobrada às condições do automóvel.

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