O DNA XV Sub-20 se despediu do Campeonato Paulista Série A na tarde de sexta-feira (25), após ser eliminado pelo Sfera na disputa de pênaltis. A partida de volta da segunda fase foi realizada no Centro de Formação de Atletas Jarinu, em Jarinu.
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Sfera vence no tempo normal
Os donos da casa venceram por 1 a 0, com gol do atacante Jhon, de cabeça, aos três minutos do segundo tempo. Ele aproveitou cruzamento vindo da esquerda para abrir o placar.
Como o XV de Piracicaba havia vencido o primeiro confronto pelo mesmo placar, a definição da vaga para as oitavas de final foi para as cobranças de pênaltis.
Na disputa, o Sfera venceu por 4 a 3 e garantiu a classificação para a sequência do campeonato.
XV encerra campanha
Com a eliminação, o DNA XV encerra sua participação no Paulista com 16 jogos, quatro vitórias, dez empates e duas derrotas. A equipe marcou 13 gols e sofreu dez.
Na primeira fase, o time piracicabano somou 19 pontos e terminou na oitava colocação do Grupo 2, ocupando a 21ª posição na classificação geral. O Sfera, por sua vez, terminou a fase na quarta colocação do Grupo 3, com 22 pontos, ficando em 12º lugar na classificação geral.
Técnico destaca trabalho da equipe
Após a eliminação, o técnico Marcus Vinícius lamentou o resultado, mas destacou a entrega dos jogadores e dos profissionais envolvidos no trabalho da categoria.
“Uma eliminação é sempre dolorosa, mas saímos de cabeça erguida, pela entrega de todos que fizeram parte deste trabalho”, afirmou o treinador.
Marcus Vinícius também agradeceu aos atletas, à comissão técnica e aos demais profissionais que participaram da campanha, além da diretoria do clube pela oportunidade e pelo apoio ao trabalho de formação.
Próximo compromisso
O próximo desafio do elenco será a disputa da 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, em Votuporanga, entre os dias 8 e 18 de outubro.
O XV representará Piracicaba na competição em parceria com a Selam (Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras). A equipe está no Grupo D, ao lado de Porto Ferreira, Tietê e Penápolis.
Os times se enfrentarão em turno único, e apenas o líder da chave avançará na competição.
Informações: XV de Piracicaba