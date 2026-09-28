O DNA XV Sub-20 se despediu do Campeonato Paulista Série A na tarde de sexta-feira (25), após ser eliminado pelo Sfera na disputa de pênaltis. A partida de volta da segunda fase foi realizada no Centro de Formação de Atletas Jarinu, em Jarinu.

Os donos da casa venceram por 1 a 0, com gol do atacante Jhon, de cabeça, aos três minutos do segundo tempo. Ele aproveitou cruzamento vindo da esquerda para abrir o placar.

Como o XV de Piracicaba havia vencido o primeiro confronto pelo mesmo placar, a definição da vaga para as oitavas de final foi para as cobranças de pênaltis.

Na disputa, o Sfera venceu por 4 a 3 e garantiu a classificação para a sequência do campeonato.