O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) negou acesso aos registros de entrada e saída da lobista Roberta Luchsinger no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O pedido, apresentado com base na Lei de Acesso à Informação (LAI), abrangia o período de janeiro de 2023 a setembro de 2026.

Para justificar a decisão, o órgão alegou que a divulgação dos dados poderia colocar em risco a segurança de instituições e de altas autoridades, além de seus familiares. A resposta, entretanto, não especificou por quanto tempo as informações permanecerão sob sigilo.

O caso ganhou repercussão em meio às investigações que apuram suspeitas de tráfico de influência e possíveis irregularidades envolvendo a lobista, Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, e outros nomes ligados ao entorno presidencial. As suspeitas são objeto de apuração, e a negativa de acesso aos registros não comprova, por si só, a ocorrência de irregularidades nas visitas.

GSI invoca segurança para restringir informações