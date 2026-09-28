O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) negou acesso aos registros de entrada e saída da lobista Roberta Luchsinger no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O pedido, apresentado com base na Lei de Acesso à Informação (LAI), abrangia o período de janeiro de 2023 a setembro de 2026.
Para justificar a decisão, o órgão alegou que a divulgação dos dados poderia colocar em risco a segurança de instituições e de altas autoridades, além de seus familiares. A resposta, entretanto, não especificou por quanto tempo as informações permanecerão sob sigilo.
O caso ganhou repercussão em meio às investigações que apuram suspeitas de tráfico de influência e possíveis irregularidades envolvendo a lobista, Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, e outros nomes ligados ao entorno presidencial. As suspeitas são objeto de apuração, e a negativa de acesso aos registros não comprova, por si só, a ocorrência de irregularidades nas visitas.
GSI invoca segurança para restringir informações
Na resposta ao pedido de acesso, o GSI afirmou que os registros de entrada e saída de pessoas nas residências oficiais do presidente devem ser protegidos por envolverem aspectos da intimidade e da vida privada das autoridades e de seus familiares.
O órgão também mencionou exceções para situações relacionadas a agendas oficiais ou à atuação de representantes de interesses privados junto à administração pública. Apesar disso, não detalhou por que a divulgação dos registros solicitados especificamente sobre Roberta Luchsinger representaria um risco à segurança.
A legislação brasileira prevê diferentes graus de classificação de informações sigilosas, com prazos de cinco, 15 e 25 anos. No caso do pedido apresentado, a resposta do GSI não esclareceu qual prazo de restrição seria aplicado aos dados.
Mensagens colocaram lobista no centro das suspeitas
Roberta Luchsinger passou a ser mencionada em investigações que envolvem suspeitas de atuação junto a órgãos públicos e possíveis relações comerciais com pessoas próximas ao presidente. Ela é apontada como amiga de Lulinha, que também é alvo de apurações no Supremo Tribunal Federal (STF).
Em agosto, durante entrevista à TV Globo, Lula afirmou que não conhecia a lobista e a classificou como “pilantra”. Após a declaração, imagens antigas que mostram os dois juntos voltaram a circular nas redes sociais.
Mensagens atribuídas a Roberta e obtidas pela Polícia Federal também passaram a integrar o debate sobre sua relação com o círculo presidencial. Em uma conversa de outubro de 2023, ela teria afirmado estar na casa do “pai do Fábio”, expressão interpretada como uma referência ao presidente.
Naquele dia, a agenda oficial de Lula indicava compromissos no Palácio do Planalto, mas não registrava atividades no Palácio da Alvorada. A ausência de um compromisso público, por si só, não permite confirmar nem descartar uma eventual visita privada.
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Investigações apuram possível influência em contratos
As apurações também envolvem suspeitas de que Roberta, Lulinha e Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola e ex-chefe de gabinete de Lula, teriam atuado em favor de interesses empresariais junto ao poder público.
Entre os episódios mencionados em reportagens está um contrato relacionado à produtora de fertilizantes Unigel e à Petrobras. Segundo as informações divulgadas, Roberta teria recebido R$ 1,26 milhão do diretor da empresa, Leo Slezynger. O contrato acabou sendo anulado posteriormente.
Outras negociações citadas nas investigações envolvem empresas dos setores de saúde e cannabis medicinal, incluindo a World Cannabis e a 3Structure. Também foram relatadas suspeitas de intermediação de reuniões com autoridades.
A Polícia Federal apura se houve tráfico de influência ou outras irregularidades nessas relações. A existência de pagamentos, contatos ou tratativas comerciais, isoladamente, não determina responsabilidade criminal, que depende da análise das provas e das decisões das autoridades competentes.
Governo já havia restringido dados de visitantes
A negativa atual ocorre após decisões anteriores envolvendo a divulgação de registros de acesso ao Palácio da Alvorada. No início de 2023, o governo Lula retirou o sigilo de 100 anos que havia sido aplicado, durante a gestão de Jair Bolsonaro, a informações sobre pessoas que visitaram Michelle Bolsonaro na residência oficial.
Posteriormente, o GSI passou a divulgar informações relacionadas a compromissos oficiais no Alvorada e no Palácio do Jaburu, enquanto registros de visitas de caráter privado continuaram sujeitos a restrições.
A decisão sobre os dados de Roberta Luchsinger reacendeu o debate sobre os limites entre a proteção da segurança presidencial e o direito de acesso a informações de interesse público.
Previdência e Anvisa não localizaram registros
Em pedidos semelhantes apresentados a outros órgãos federais, as respostas foram diferentes. O Ministério da Previdência Social informou que, após consulta aos bancos de dados disponíveis com base no nome fornecido, não encontrou registros de entrada ou saída associados à lobista no período solicitado.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também comunicou que não localizou registros de acesso referentes a Roberta Moreira Luchsinger em seus sistemas de controle de entrada e saída.
As respostas indicam apenas que os órgãos consultados não encontraram registros em suas respectivas bases. Elas não esclarecem, por si só, se a lobista esteve em outros prédios públicos ou em instalações da Presidência.
Entidade cobra mais transparência
A diretora executiva da organização Transparência Brasil, Juliana Sakai, criticou a negativa e afirmou que os registros de entrada de uma lobista na residência oficial do presidente podem ser de interesse público.
Na avaliação da representante, o caso evidencia dificuldades na aplicação da Lei de Acesso à Informação e reforça a necessidade de regras mais claras para dar publicidade a encontros entre autoridades e representantes de interesses privados.
O episódio mantém em discussão a extensão do sigilo sobre visitas a residências oficiais e quais informações devem ser divulgadas quando há questionamentos relacionados à atuação de lobistas junto ao governo.