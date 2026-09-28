Uma feirinha de adoção de cães e gatos será realizada no próximo sábado (3), em Piracicaba. A ação acontece na véspera do Dia Mundial dos Animais, celebrado em 4 de outubro, e tem como objetivo encontrar famílias para os animais que aguardam por um novo lar.
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Animais aguardam uma família
Durante a feira, cães e gatos estarão disponíveis para adoção. A proposta é aproximar os animais de pessoas interessadas em oferecer um lar responsável, com cuidados, segurança e acompanhamento ao longo da vida.
A iniciativa também busca dar visibilidade aos animais e ampliar as possibilidades de adoção por meio da divulgação do evento.
Evento será realizado na Petz
A ação acontece das 10h às 14h, na unidade da Petz localizada na Avenida Centenário, 780, no bairro São Dimas, em Piracicaba.
Quem estiver interessado em adotar poderá comparecer ao local para conhecer os animais e obter informações sobre o processo de adoção.
Data próxima ao Dia Mundial dos Animais
Realizada na véspera do Dia Mundial dos Animais, a feira reforça a importância da adoção responsável e dos cuidados necessários com os pets.
A organização também pede que a divulgação do evento seja compartilhada para que mais pessoas conheçam os animais disponíveis e possam oferecer a eles uma nova oportunidade.
Serviço
Feirinha de adoção de cães e gatos
Data: sábado, 3 de outubro
Horário: das 10h às 14h
Local: Petz – Avenida Centenário, 780, São Dimas, Piracicaba