Uma feirinha de adoção de cães e gatos será realizada no próximo sábado (3), em Piracicaba. A ação acontece na véspera do Dia Mundial dos Animais, celebrado em 4 de outubro, e tem como objetivo encontrar famílias para os animais que aguardam por um novo lar.

Durante a feira, cães e gatos estarão disponíveis para adoção. A proposta é aproximar os animais de pessoas interessadas em oferecer um lar responsável, com cuidados, segurança e acompanhamento ao longo da vida.

A iniciativa também busca dar visibilidade aos animais e ampliar as possibilidades de adoção por meio da divulgação do evento.

Evento será realizado na Petz